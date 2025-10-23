Liebes-Aus bei Michelle Hunziker? Italienische Medien schreiben über Trennung

Die Moderatorin findet immer wieder eine neue große Liebe, doch leider hielt es auch diesmal nicht für die Ewigkeit.

Ist es wirklich vorbei mit dem großen Liebesglück? Noch vor wenigen Wochen zeigte sich Michelle Hunziker strahlend und frisch verliebt an der Seite von Nino Tronchetti Provera, dem Erben des Pirelli-Imperiums. Das Paar galt als neues Traumpaar Italiens. Fans sahen ihn als neuen Eros! Im Juni feierten die beiden in Mailand ihr öffentliches Debüt als Paar. Doch nur vier Monate später soll laut mehreren italienischen Medien alles wieder vorbei sein.

Mehr lesen:

Wie der gut vernetzte Gossip-Blog „Dagospia“ berichtet, habe sich das Paar getrennt. Die Quelle beruft sich auf Insider aus dem Umfeld der beiden. Dabei schien diese Beziehung ernst: Angeblich planten Michelle und Nino bereits eine gemeinsame Zukunft in Mailand.

Kein gemeinsamer Auftritt seit Wochen

Tatsächlich geben einige Details Anlass zur Spekulation. Seit mehr als fünf Wochen sind keine gemeinsamen Fotos der beiden aufgetaucht. Und in einem Interview mit dem „Corriere della Sera“ sprach Hunziker vor wenigen Tagen auffallend offen über das Ende von Beziehungen – ohne jedoch auf ihre eigene aktuelle Liebe einzugehen.





Sie sagte: „Ich denke, dass Liebesbeziehungen enden, weil man irgendwann nicht mehr in die gleiche Richtung schaut. Weil der eine mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 km/h – und so verliert man sich in der ersten Kurve.“

Ein Sommer voller Amore – und ein Ende vor dem Winter?

Im Sommer wirkten Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera noch wie aus einem italienischen Liebesfilm. Gemeinsam segelten sie über das Mittelmeer, verbrachten Zeit auf einer Jacht und zeigten sich in aller Öffentlichkeit verliebt und unbeschwert. Auch Michelles Töchter sollen den Unternehmer bereits kennengelernt haben – alles deutete auf eine ernste Beziehung hin.

© Getty Images

Doch vielleicht war dieser Sommer nur ein weiteres Kapitel in Michelle Hunzikers langem Buch der großen Lieben. Immer wieder treten erfolgreiche Männer in ihr Leben – und genauso oft trennen sich ihre Wege wieder. Ob die Beziehung zu Nino Tronchetti Provera tatsächlich Geschichte ist, bleibt vorerst unbestätigt.