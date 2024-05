Abnehmspritze: Experten warnen vor kurioser Nebenwirkung

Forscher haben eine neue Nebenwirkung entdeckt.

Nicht nur Hollywood lässt mit Ozempic und Co. die Kilos purzeln. Auch hierzulande sind die Fett-weg-Spritzen mittlerweile Gang und Gebe. Ursprünglich wurde das Medikament gegen Diabetes entwickelt, doch die Wunderwirkung hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Es gibt nur ein Problem: Die Wirkungsweise ist noch nicht vollständig erforscht, und die zunehmende Verbreitung in der Gesellschaft fördert immer mehr Nebenwirkungen zutage. So berichten etwa Frauen, dass sie während der Einnahme des Medikaments plötzlich schwanger werden, und Männer, dass sie unter Erektionsstörungen leiden.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde nun eine weitere Nebenwirkung entdeckt. Wie Experten warnen, kann die Abnehmspritze rücksichtslos machen. Patienten können sich ungewöhnlich verhalten und plötzlich riskante Dinge tun. Betroffene entscheiden sich auch für große Veränderungen im Leben, wie zum Beispiel eine Scheidung. Der Fachbegriff dafür lautet Impulskontrollstörung.

Die Wissenschaftler kritisierten in ihrer Studie, die in QJM veröffentlich wurde, dass „die Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten kaum Beachtung gefunden haben“. Studienautor Raymond Playford appelliert: „Wir raten den Ärzten, ihre Patienten davor zu warnen, auf untypische oder ungewöhnliche Impulse zu achten.“