× Für strahlende Haut: Die besten Beauty-Tipps, die nichts kosten

Wer hat gesagt, dass Schönheit teuer sein muss? Folgende Tricks zaubern einen makellosen Teint, ohne großen Aufwand und vor allem ohne das Portemonnaie zu belasten.

Ob strahlender Teint, seidiges Haar oder natürliche Frische – Für jeden Beauty-Wunsch gibt es teure Pflegeprodukte oder kostspielige Behandlungen auf dem Markt. Doch effektive Pflege muss kein Vermögen kosten. Genauer gesagt: Sie muss gar nichts kosten! Manchmal reichen etwas Eigeninitiative und einige wirksame Hacks schon aus, um für einen strahlenden Glow und reinen Teint zu sorgen.

Für einen frischen Teint: Ausreichend Wasser trinken

Ein altbekannter, aber oft unterschätzter Beauty-Tipp: Trinken Sie genügend Wasser! Der Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser, und wenn Sie dehydriert sind, zeigt sich das schnell an Ihrer Haut. Sie wird trocken, blass und weniger elastisch. Mindestens zwei Liter am Tag helfen nicht nur, den Körper zu entgiften, sondern auch die Haut von innen heraus zu hydratisieren. Extra-Tipp: Trinken Sie gleich nach dem Aufstehen ein großes Glas lauwarmes Wasser. Das kurbelt den Stoffwechsel an und gibt Ihrer Haut einen frischen Start in den Tag.

Gegen Unreinheiten: Kopfkissen wechseln

Unreine Haut kann durch Schmutz, Öl und Bakterien auf dem Kopfkissen begünstigt werden. Wechseln Sie deshalb Ihre Kissenbezüge regelmäßig, idealerweise einmal pro Woche, und achten Sie darauf, dass sie aus einem atmungsaktiven Material wie Baumwolle bestehen. Dies hilft, Hautunreinheiten zu verhindern und sorgt für ein frisches Hautbild.

Für glänzende Haare: Kalt duschen

Während einer heißen Dusche fühlen wir uns oft wohl, aber die hohen Temperaturen sind nicht ideal für Haare und Haut. Kaltes Wasser hingegen versiegelt die Haarstruktur und sorgt für glänzendes, kräftiges Haar. Einfach am Ende jeder Dusche einen kalten Wasserschwall über das Haar laufen lassen – der Effekt ist sofort sichtbar!

Für reine Haut: Regelmäßig Hände waschen

Regelmäßiges Händewaschen senkt nicht nur das Infektionsrisiko, es trägt auch dazu bei, unser Hautbild zu verbessern. Unsere Hände sind ständig in Kontakt mit verschiedenen Oberflächen und können eine Vielzahl von Bakterien und Keimen übertragen. Wenn wir uns mit schmutzigen Händen ins Gesicht fassen, können diese Bakterien in die Poren gelangen und zu Hautunreinheiten oder Infektionen führen. Regelmäßiges Händewaschen hilft, diese Keime zu entfernen und so das Risiko von Pickeln und anderen Hautproblemen zu reduzieren.

Gegen Pickel und Poren: Eiswürfel über das Gesicht kreisen

Pickel ausdrücken sollten Sie auf keinen Fall. Besser ist es einen Eiswürfel zu nehmen und diesen über die entsprechende Stelle zu halten, um die Entzündung zu verringern. Die Kälte hilft auch dabei, die Poren zu minimieren. Kälte wirkt übrigens auch gegen Augenringe. Holen Sie dafür einen Löffel aus dem Kühlschrank und legen Sie ihn für ein paar Minuten auf die geschlossenen Augenlider. Die Kälte wirkt abschwellend und regt die Blutzirkulation an, wodurch Augenringe und Schwellungen reduziert werden.

Für straffe Haut: Gesichtsmassage

Eine tägliche Gesichtsmassage fördert die Durchblutung und sorgt für strahlende Haut. Außerdem kann sie Verspannungen lösen und Schwellungen – vor allem im Bereich der Augen – reduzieren. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Ihre Hände und ein paar Minuten Zeit. Mit sanften, kreisenden Bewegungen die Gesichtshaut massieren, dabei besonders auf die Wangenknochen, die Stirn und den Kieferbereich achten. Bonus-Tipp: Massieren Sie von innen nach außen, um die Haut zu straffen und die Lymphdrainage anzuregen.