Feuer-Mord in Wien: Zwei Festnahmen

"Mordfall geklärt" – die LPD Wien berichtet von einem Ermittlungserfolg um den Feuer-Mord an einem Ukrainer in Donaustadt (22. Bezirk).

Wien. Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem ausgebrannten Auto am 26. November in Wien-Donaustadt sind zwei Personen unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag bekannt, Details folgen in einer Pressekonferenz am Vormittag. Der Tote, ein 21-jähriger Ukrainer, war vergangenen Mittwoch gegen 0.30 Uhr beim Marlen-Haushofer-Weg gefunden worden, nachdem Anrainer wegen des brennenden Autos Alarm geschlagen hatten.

Ein erstes Obduktionsgutachten brachte dann ans Licht, dass der Mann im Auto gewaltsam zu Tode gebracht worden war. Es gab Hinweise auf Schläge am Körper des Opfers, ausschlaggebend dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion. Teil der Ermittlungen war dann auch eine Schlägerei in einer Tiefgarage eines Wiener Luxushotels unter mehreren Männern, wobei es sich um die Vorgeschichte des Tötungsdelikts gehandelt haben könnte.

Die beiden Verdächtigen wurden im Ausland geschnappt, teilte die Polizei nunmehr mit.

Feuer-Mord an Ukrainer: Opfer Sohn von hochrangigem Politiker?

Wie oe24 bereits berichtete, outen ukrainische Medien die mögliche Identität des jungen Ukrainers, der in Wien-Donaustadt getötet wurde. Unter Berufung auf "suspilne.media" schreiben ukrainische Portale, dass es sich bei dem Opfer des Feuer-Mordes um den Sohn des stellvertretenden Bürgermeisters der 1,5-Millionen-Einwohnerstadt Charkiw, S.K., handeln könnte. Dies wäre von einer informierten Quelle gemeldet worden. Eine endgültige Bestätigung steht allerdings noch aus.

Charkiws Bürgermeister Igor Terekhov soll "Suspilne" auf Anfrage nur geantwortet haben: "Das ist eine Frage, die ihn persönlich betrifft. Das ist eine menschliche Tragödie", so Terekhov.