Cobra-Einsatz: Dealerbande festgenommen

Villach. In Kärnten sind fünf junge Männer festgenommen worden, die 2025 Drogen in großen Mengen aus Slowenien bezogen und verkauft haben sollen. Vier von ihnen waren seit September von der Exekutive beobachtet worden, so die Landespolizeidirektion am Samstag. Die Ermittlungen führten zu einem Drogenkurier, der ebenfalls arretiert wurde. Alle waren bereits im November festgenommen worden, vier sind in Haft. Die Polizei gab dies wegen umfangreicher Nachermittlungen erst jetzt bekannt.

Die vier Männer im Alter von 18, 20, 21 und 28 Jahren aus dem Bezirk Villach-Land sollen Kokain, Cannabiskraut und Heroin in großen Mengen aus Slowenien bezogen und im Bereich Villach-Land, Villach selbst und in Klagenfurt gewinnbringend verkauft haben. Der 20-Jährige dürfte durchschnittlich alle zwei Monate zwischen sechs und zehn Kilogramm Cannabiskraut und eine unbestimmte Menge Kokain und Heroin über zwei slowenische Dealer bestellt haben.

Die Drogen wurden von unbekannten slowenischen Kurieren geliefert und in der gemeinsamen Wohnung des 21- und 28-Jährigen gebunkert. Insgesamt wurde von der Gruppierung in unterschiedlicher Zusammensetzung zwischen 67 und 79 Kilo Cannabiskraut, mindestens 2,1 Kilogramm Kokain und mindestens 0,58 Kilo Heroin an bisher 70 ausgeforschte Abnehmer verkauft.

Zugriff von Cobra-Beamten

Am 4. November vergangenen Jahres wurden die Vier im Zuge eines koordinierten Zugriffs von Cobra-Beamten in ihren Wohnungen im Bezirk Villach-Land festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden illegale Drogen, Bargeldbestände sowie Suchtmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt. Im Zuge der Erhebungen forschten die Ermittler einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land als Kurierfahrer aus. Er wurde am 25. November 2025 in seiner Wohnung geschnappt. Vier der Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Der 28-Jährige wurde angezeigt.