Großeinsatz in Favoriten - 20 Mieter und Hund gerettet

Zum Großeinsatz in Favoriten wurden Feuerwehr und Rettung gerufen - 20 Mieter und ein Haustier konnten aus dem Gebäude, in dem aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen war, gerettet werden.

Wien. Bei einem Wohnungsbrand in der Keplergasse, Ecke Humboldgasse hat die Feuerwehr am Donnerstagabend mehr als 20 Personen sowie einen Hund in Sicherheit gebracht. Das Feuer war nach etwa einer Stunde gelöscht, die Rettung betreute die Hausbewohner und brachte zwei davon mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital.

Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und fast 40 Einsatzkräften gegen 20.00 Uhr eintraf, hatten sich die Mieter der Wohnung, in der der Brand seinen Ausgang genommen hatte - zwar schon in Sicherheit gebracht, doch die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern. Über eine Löschleitung im Inneren sowie eine von außen ging man gegen den Brand vor, berichtet Sprecher Lukas Schauer.

Im Hausinneren machte der sich ausbreitende Rauch den Bewohnern zu schaffen. Über eine Drehleiter wurden eine Nachbarsfamilie (Vater, Mutter sowie zwei Kinder) gerettet, weitere Bewohner konnten über das Stiegenhaus, zwei davon mit Fluchtfiltermasken, geborgen werden. Die mehr als 20 Betroffenen wurden von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung betreut, ein Teenager-Mädchen (13) sowie eine 64-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht.