Verwechslung mit fatalem Ende – Hund bei Jagd erschossen

Der Jäger selbst informierte die Polizei und setzte diese über den irrtümlichen Schuss in Kenntnis.

Steiermark. Bei einer Fuchsjagd in St. Marein im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kam es am vergangenen Dienstagabend zu einem tragischen Irrtum. Ein 48-jähriger Jäger begab sich in den Abendstunden auf einen Hochstand, um die seiner Ansicht nach stark angewachsene und teilweise von Räude betroffene Fuchspopulation zu bejagen. In dem verschneiten Wiesengelände waren zuvor mit Wissen der Anrainer Fuchsköder ausgelegt worden.

Gegen 19:45 Uhr erkannte der Jäger bei Dunkelheit ein Tier in rund 20 bis 30 Metern Entfernung und gab einen Schuss mit seinem Schrotgewehr ab. Wie sich danach herausstellte, handelte es sich nicht um einen Fuchs, sondern um einen vierjährigen Husky/Australian-Shepherd-Mischling.

Der Hund war kurz zuvor im wenige hundert Meter entfernten Hof nach einem Spaziergang alleine gelassen worden, berichtet die LPD Steiermark in einer Aussendung. Dabei dürfte der Hund das nicht umzäunte Grundstück in Richtung der Wiese verlassen haben, wo ihn der Jäger irrtümlich erlegte.

Der Jäger verständigte selbst die Polizei. Ein Alkotest verlief negativ. Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft sowie der Bezirkshauptmannschaft nun in Form einer Sachverhaltsdarstellung angezeigt.