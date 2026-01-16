Betrunkener "Kampfsportler" prügelte auf Obdachlosen ein

Das Opfer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, wurde schwer verletzt. Der Wiener hatte den Obdachlosen, der auf eine Wartebank saß, als "Sch....Ausländer" niedergebrüllt und dann schwer verprügelt.

Wien. Ohne jeden Anlass - einfach, weil schlecht drauf war, zu viel getankt hatte und im Kern ein xenophober Aggressor ist - ging ein 26-Jähriger am Donnerstagabend in der U-Bahnstation Seestadt auf einen mutmaßlichen Obdachlosen los und schlug auf ihn ein. Während das Opfer, das vor der Kälte in den überdachten U 2-Bahnsteig geflüchtet war, mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht wurde, zeigte sich der mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisierte Wiener auch gegenüber der Polizei hernach nicht von seiner besten Seite.

Mehr als ein Dutzend geschockter Zeugen hatten gegen 21.35 Uhr das Geschehen beobachtet. Ohne dass es zuvor einen nennenswerten Streit gegeben hätte, war der 26-Jährige auf den auf der Bank sitzenden Mann losgegangen. Der noch Unbekannte wurde von der Wiener Berufsrettung betreut und mit schweren Verletzungen an Kopf und Gesicht sowie einem Schädel-Hirn-Trauma in den Schockraum eines Spitals eingeliefert. Informationen zu seiner Identität sind noch unklar.

Der wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung Festgenommene konnte aufgrund seines außerordentlich trunkenen Zustandes zunächst nicht vernommen werden. Gegenüber den einschreitenden Beamten machte er sinnbefreite sowie ausländerfeindliche Äußerungen und brüstete sich als Kampfsportler. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen.