14-Jähriger am Schulweg überfallen - Beute: seine Jacke

Zwei in etwa Gleichaltrige (einer davon noch nicht strafmündig) raubten dem Mittelschüler nach Verlassen eines Pflichtschulclusters in Döbling die Jacke - zwei Verdächtige wurden ausgeforscht.

Wien. Erfolgreich von der Polizei geklärt werden konnte ein Raub unter Teenies im 19. Bezirk. Die Vorgeschichte: Ein 14-Jähriger (mit arabischen Wurzeln) wurde Mitte Jänner am Heimweg von seiner Schule von zwei anderen Jugendlichen - die plötzlich von der anderen Straßenseite herübergerannt kamen - überfallen. Das Opfer wurde geschlagen, mit dem Umbringen bedroht und musste seine schwarze Daunenjacke im Wert von 120 Euro hergeben. Mittlerweile wurden zwei Verdächtige - 13 und 14 Jahre alt - ausgeforscht.

Die beiden Burschen sollen dem Mittelschüler am 16. Jänner gegen 13.00 Uhr schon beim Verlassen des Schulgebäudes gefolgt sein. Sie seien ihm nur flüchtig bekannt gewesen, berichtete das Opfer später. Die Angreifer forderten ihn auf, mit ihnen zu kommen. Dann attackierten der Afghane und der ein Jahr jüngere Syrier den Buben. Zuerst wollte sie Geld. Weil 14-Jährige keines dabei hatte, musste er die Talahon-Jacke herausrücken.

Raub-Ermittler des Landeskriminalamts forschten die beiden Verdächtige aus. Der strafmündige Jugendliche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Anfang dieser Woche vorläufig festgenommen. "Er verweigerte die Aussage" und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Der 13-jährige Strafunmündige legte ein Teilgeständnis ab und händigte den Kriminalbeamten die geraubte Beute, die er schon in seinem Kleiderkasten verstaut hatte, aus.