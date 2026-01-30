Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 38.500 aktien down -0.13% Andritz AG 73.25 aktien up +0.34% BAWAG Group AG 139.10 aktien up +1.16% CA Immobilien Anlagen AG 25.220 aktien down -0.08% CPI Europe AG 15.840 aktien down -0.88% DO & CO Aktiengesellschaft 199.20 aktien up +0.4% EVN AG 28.550 aktien up +0.88% Erste Group Bank AG 109.40 aktien up +1.48% Lenzing AG 25.550 aktien down -2.11% OMV AG 49.98 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 33.100 aktien down -0.6% PORR AG 35.200 aktien up +2.62% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.140 aktien up +1.79% SBO AG 31.650 aktien equal +0% STRABAG SE 88.10 aktien up +0.69% UNIQA Insurance Group AG 15.740 aktien up +0.13% VERBUND AG Kat. A 61.90 aktien up +0.73% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.80 aktien up +1.67% Wienerberger AG 28.000 aktien up +0.07% voestalpine AG 39.540 aktien up +0.71%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
kueniglberg
© APA

Prüfung gestartet

Zu hohe ORF-Gehälter? Jetzt prüft der Rechnungshof

30.01.26, 14:17
Teilen

4.000 Mitarbeiter im ORF verursachen insgesamt rund 400 Mio. Personalkosten, das Durchschnittsgehalt kratzt an der 100.000 Euro-Grenze. Jetzt prüft der Rechnungshof.

Der Rechnungshof hat eine umfassende Gesamtprüfung des ORF gestartet – erstmals seit 2008. Im Zentrum steht der Personaleinsatz beim rund 4000 Stellen schweren Medienkonzern. Allein im Mutterhaus arbeiten etwa 3000 Vollzeitkräfte, dazu kommen über 1000 in Tochterfirmen. Die Personalkosten liegen bei rund 400 Mio. Euro pro Jahr – bei Gesamtausgaben von über 1 Milliarde Euro. 

Das Durchschnittsgehalt kratzt an den 100.000 Euro,  oe24 berichtete.

Prüfer durchleuchten auch Haushalts-Abgabe

Der Rechnungshof nimmt den ORF im Rahmen einer Gesamtprüfung unter die Lupe. Das bestätige ein RH-Sprecher dem "Standard". Ein Fokus liege auf dem Personaleinsatz, schreibt die Tageszeitung.

Bereits seit längerem ist eine Rechnungshof-Prüfung zur Umstellung von der gerätegekoppelten GIS-Gebühr auf den nunmehrigen ORF-Beitrag am Laufen. Dabei geht es um die umstrittene Haushalts-Abgabe in Höhe von rund 200 Euro pro Jahr.

Brisant: Ergebnisse sind erst nach der ORF-Generalswahl im August 2026 zu erwarten

Ein Roh- oder Endbericht kommt damit zu spät für echte Konsequenzen bei der anstehenden Neubestellung der ORF-Spitze. Kritiker sehen darin erneut politischen Sprengstoff und Raum für Spekulationen.

Einsparungen

ORF-Chef Roland Weißmann kündigte erst im Dezember weitere Einsparungen und Stellenabbau an – wohl in TV, Radio und Online. In der Budgetsitzung des Stiftungsrats sagte Weißmann, dass er 50 Stellen dauerhaft einsparen möchte. Der ORF hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren hunderte Jobs abgebaut. Die aktuellen Gehaltsabschlüsse im ORF zählten in den vergangenen Jahren zu den geringsten im Land - zugleich verdienen altgediente ORFler im Branchen-Vergleich sehr gut. Bemängelt werden von Insidern die Gehälter von "weißen Elefanten" - dabei handelt es sich um Rundfunk-Bürokraten, die Unsummen verdienen und dabei gar kein wirkliches Aufgabengebiet mehr haben sollen.

Die Kernfrage für die Prüfer bleibt jene: Ist der ORF mit Milliardenbudget und Pflichtbeitrag zu aufgebläht organisiert? Mit Spannung erwartet man die Ergebnisse des Berichts und welche Maßnahmen womöglich empfohlen werdem.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen