Nick Carter spricht erstmals über den Tod seiner Geschwister

Nach dem dritten familiären Schicksalsschlag meldete sich Backstreet Boy Nick Carter erstmals mit einer emotionalen Botschaft zu Wort.

Drei Geschwister musste Nick Carter bereits zu Grabe tragen. Der Schmerz ist unvorstellbar. Bereits 2012 starb Leslie Carter im Alter von nu 25 Jahren an einer Überdosis. 2022 wurde sein Aaron, der Bruder des 43-Jährigen leblos in der Badewanne gefunden. Am 23. Dezember 2023 folgte der nächste Schock, als mit Bobbie Jean bereits seine zweite Schwester das Leben lassen musste.

Die 41-Jährige wurde, ähnlich wie ihr ein Jahr zuvor verstorbener Bruder bewusstlos im Badezimmer ihres Hauses in Florida aufgegfunden. Ein Monat davor sprach Nick Carter noch in einem Interview mit "E! News", dass es für ihn "immer noch unglaublich" sei mit dem Tod seines Bruders umzugehen. "Ich verarbeite immer noch die ganze Situation und versuche, sie zu versteehn", gestand der Sänger damals.

Keine Zeit zu trauern

Kurze zeit später stand die Familie erneut unter Schock. Doch viel Zeit zu trauern blieb dem beliebten Backstreet-Boy-Mitglied nicht. Am Mittwoch begann seine Solo-Tour mit einem Konzert in Chile. Kurze zeit später teilte er mit seinen Fans via Social Media eine emotioinale Botschaft.

"Es kann ein Leben dauern, den Verlust, den meine Familie über die Jahre erlitten hat, vollständig zu verarbeiten – zuletzt mit dem plötzlichen Tod unserer Schwester Bobbie Jean. Mein Herz ist gebrochen", schrieb er unter einem gemeinsamen Kindheitsbild mit Schwester Bobbie Jean um nocheinmal von ihr Abschied zu nehmen und lässt weiter tief blicken: "Wir werden wieder daran erinnert, dass das Leben kostbar, vergänglich ist und die Zeit, die wir mit denen haben, die wir lieben, zu schätzen wissen."

Auch ein Dank an seine Fans, die ihm mit aufbauenden Worten beistand, ist niedergeschrieben. Bis Monatsende stehen noch 10 Konzerte in Südamerika am Programm, danach wird er sich wohl wieder zurückziehen können und die Zeit mit seiner Frau Lauren Kitt und den gemeinsamen drei Kindern verbringen.