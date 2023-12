Die Familie Carter muss nur ein Jahr nach dem Tod von Aaron (†34) den nächsten Schicksalsschlag verkraften.

Vor rund einem Jahr wurde Aaron Carter tot in seiner Badewanne vorgefunden. Jetzt ist auch seine ältere Schwester Bobbie Jean verstorben. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Die 41-Jährige ist laut "TMZ" am Samstagmorgen verstorben.

© Getty Images ×

Nick und Aaron Carter.

„Ich stehe unter Schock, als ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfuhr. Ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass dies nun schon zum dritten Mal passiert ist. Wenn ich in der Lage bin, klar zu denken, werde ich eine ausführlichere Erklärung abgeben, aber bis dahin bitte ich darum, dass man mich in Ruhe trauern lässt", so die Mutter gegenüber "TMZ".

Von den fünf Carter-Geschwistern sind mittlerweile nur mehr zwei lebendig: Sänger Nick Carter (43) und seine Schwester Angel (36).

Aaron Carter, der vor rund einem Jahr verstorben ist, ertrank in seiner Badewanne, nachdem er das Beruhigungsmittel Xanax einnahm. Zudem soll er Gase aus Druckluft-Dosen eingeatmet haben. Leslie Carter starb im Jahr 2012 nach einer Überdosis mit nur 25 Jahren. Die jetzt verstorbene Bobbie Jean soll in den vergangenen Jahren ebenfalls unter Suchtproblemen gelitten haben.

© Getty Images ×

Bobbie Jean Carter (l.), Angel Carter (m.) und Aaron Cater (r.).