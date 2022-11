Nick Carter weint um seinen Bruder

Die Backstreet Boys haben bei ihrem Auftritt am Sonntagabend in London Aaron Carter gedacht, dem kürzlich gestorbenen Bruder von Bandmitglied Nick Carter. Wie das Branchenblatt "Billboard" und das Musikmagazin "NME" berichteten, widmete die Band dem Ex-Kinderstar einen Song. Während einer Ansprache von Backstreet Boys-Mitglied Kevin Richardson soll Nick Carter laut "NME" geweint haben. Laut "Billboard" wurde auch ein großes Foto des Verstorbenen gezeigt.

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter. Not a dry eye in the o2. pic.twitter.com/YBpTz6neVc

Videos von Twitter-Usern, die beide Medien teilten, zeigen einen weinenden Nick Carter. Aaron Carter war am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden. Er wurde 34 Jahre alt. Mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" wurde der jüngere Bruder von Nick Carter Ende der 90er-Jahre zum Star. Da war er selbst noch ein Kind. Comebackversuche scheiterten seither immer wieder.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8