Bobbie Jean Carter (†41) starb wie ihr Bruder Aaron im Badezimmer

Am Tag vor Heiligabend erschütterte der nächste tragische Verlust die Familie Carter. Nun werden neue, verstörende Details zum viel zu frühen Tod von Bobbie Jean bekannt.

Riesen-Schock und Trauer statt Freude und Besinnlichkeit zum Weihnachtsfest! Ausgerechnet am Tag vor Heiligabend wurde Bobbie Jean Carter leblos in ihrem Haus in Tampa (Florida) aufgefunden. Die Schwester von Aaron (†34) und "Backstreet Boy" Nick Carter verstarb im Alter von nur 41 Jahren.

Unheimlicher Todes-Zufall

Mittlerweile sind weitere Details zu Bobbie Jeans Tod bekannt geworden, manche scheinen unfassbar makaber. So wurde Bobbie laut dem US-Promiportal TMZ ebenfalls in ihrem Badezimmer entdeckt – genauso wie bereits vor etwas über einem Jahr ihr Bruder Aaron. Er starb im November 2022 mit nur 34 Jahren ebenfalls viel zu früh. Aaron wurde damals von seiner Haushälterin in der Badewanne gefunden.

Immer wieder Suchtprobleme bei Carters

Wie das Hillsborough County Sheriff's Office mitteilte, wurden am Samstagmorgen Rettungskräfte zum Wohnsitz der Carter-Schwester alarmiert, doch die Hilfe kam zu spät: In einem nahegelegenen Spital konnte nur mehr Bobbie Jeans Tod festgestellt werden. Laut den Beamten war die 41-Jährige zuletzt wegen Kokain-Besitz noch auf Bewährung. Wie ihr Bruder Aaron hatte sie jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter, and Aaron Carter (v.l.) im Juli 2006 © Getty ×

Unfassbar: Von den fünf Carter-Geschwistern Bobbie Jean, Leslie, Nick, Angel und Aaron sind nun nur mehr zwei am Leben – Nick (43) und Angel (36). Auch Schwester Leslie verstarb 2012 mit gerade einmal 25 Jahren an einer Überdosis Medikamente. Sie hatte ebenfalls Suchtprobleme, wurde bewusstlos in ihrem Haus entdeckt und im Krankenhaus ihr Tod festgestellt.

Tochter Bella trauert um Mama

Besonders tragisch muss der Verlust für die Kinder der Carters sein. Aaron starb genau ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes, nun hinterlässt Bobbie Jean ihre achtjährige Tochter Bella. Auch Leslie hatte ein Jahr vor ihrem Tod eine Tochter zur Welt gebracht.