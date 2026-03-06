30 Euro Bonus: Diese Kreditkarte kommt ohne Jahresgebühr – und jetzt mit Startprämie

Eine gebührenfreie Kreditkarte, die mehr als nur ein Zahlungsmittel ist? Das ist beispielsweise die Mastercard Gold der TF Bank. Aktuell lohnt sich der Abschluss besonders, denn Neukundinnen und Neukunden erwarten 30 Euro Startbonus.

Wer aktuell eine unkomplizierte Kreditkarte ohne Jahresgebühr sucht, findet mit der TF Bank Mastercard Gold ein starkes Angebot: Neukundinnen und Neukunden erhalten derzeit einen Startbonus von 30 Euro, wenn sie die Karte beantragen und aktiv nutzen. Die Karte kommt ohne Jahresgebühr, ist flexibel einsetzbar und bringt Vorteile mit, die sonst häufig nur teuren Premium-Karten vorbehalten sind.

Gebührenfreie Kreditkarte: TF Bank Mastercard Gold im Überblick

Die Mastercard Gold der TF Bank bietet weltweit gebührenfreies Bezahlen und ist mit mobilen Zahlungsdiensten kompatibel – positioniert sich also als flexibles Zahlungsmittel im In- und Ausland sowie bei Online-Einkäufen. Zusätzlich profitieren Sie von Vorteilen, die sonst oft nur zu Premium-Kreditkarten gehören, denn die Mastercard Gold inkludiert auch Reiseversicherungen und Cashback-Aktionen. In der zugehörigen App behalten Sie Ausgaben, Limits, Rückzahlungsoptionen und Co. jederzeit im Blick. Und das Beste? Bei alldem fällt keine Jahresgebühr an.

Die wichtigsten Vorteile der TF Bank Mastercard Gold* im Überblick:

0 Euro Jahresgebühr – dauerhaft kostenlos

30 Euro Startbonus für Neukunden

Flexible Rückzahlung möglich

Weltweit gebührenfrei bezahlen, ohne Fremdwährungsgebühren

Online-Banking und App-Banking

Kompatibel mit Apple Pay und Google Pay

Reiseversicherungen inklusive

Willkommensprämie: Wie gibt es 30 Euro geschenkt?

Die TF Bank bietet derzeit einen Neukundenbonus von 30 Euro – allerdings unter Bedingungen. Das Kleingedruckte verrät: Den Bonus erhalten Sie nur, wenn Sie die Karte über einen Link wie unseren beantragen und innerhalb von vier Wochen nach Kartenaktivierung mindestens 100 Euro damit umsetzen. Dann werden Ihnen die 30 Euro direkt auf Ihre Mastercard Gold gebucht, die Aktion gilt bis zum 31. März.

TF Bank Mastercard Gold: So bleibt die Kreditkarte vollständig gebührenfrei

Wichtig zu wissen: Zinsen fallen nur an, wenn Sie sich für die Rückzahlung in Teilbeträgen entscheiden. Bei Vollzahlung hingegen bleibt jeder Einkauf bis zu 51 Tage lang zinsfrei. Begleichen Sie den gesamten Rechnungsbetrag bis zum Fälligkeitsdatum in einem Rutsch, nutzen Sie die Karte also vollständig gebühren- und zinsfrei!

Vorteile der Mastercard Gold: Reiseversicherungen im Check

Wer häufig reist, findet in der Mastercard Gold einen zuverlässigen Begleiter. Sie zahlen auf der ganzen Welt ohne Fremdwährungsgebühren, sodass keine versteckten Kosten entstehen. Zusätzlich greift ein umfassendes Versicherungspaket für Sie und Ihre Mitreisenden. Die Voraussetzung: Sie zahlen mindestens 50 Prozent der Gesamttransportkosten vor der Reise über die Mastercard Gold, zum Beispiel eine Flugbuchung.



Das Versicherungspaket umfasst:

Versicherungsschutz für verlorenes, beschädigtes, gestohlenes oder verspätetes Gepäck

Stornierungsschutz bis zu 3.000 Euro bei Unfall oder Krankheit

24-Stunden-Schutz im Krankheitsfall

Unfallschutz

Gilt auch für mitreisende Familienangehörige

Ebenfalls top: Bei ausgewählten Partnern der TF Bank können Sie bis zu fünf Prozent Cashback erhalten, wenn Sie ihre Reise, das Hotel oder den Mietwagen über den TF-Bank-Vorteilsclub buchen.

TF Bank: Für wen eignet sich die Mastercard Gold?

Das Versicherungspaket und die Cashback-Option sind klare Vorteile der Mastercard Gold gegenüber anderen gebührenfreien Kreditkarten. Kartenmodelle, die ähnliche Leistungen umfassen, kosten nämlich meist eine gewisse Jahresgebühr. Die Mastercard Gold der TF Bank positioniert sich daher als günstige Kartenlösung mit diversen Pluspunkten – ohne Bindung, ohne versteckte Gebühren und ohne Kontowechsel. Durch Apple Pay und Google Pay eignet sie sich auch prima für mobiles Bezahlen im Alltag, im Urlaub oder beim Online-Shopping. Die Willkommensprämie von 30 Euro als zusätzliches Incentive macht die Karte aktuell besonders interessant.

Zusammenfassen ist die Mastercard Gold der TF Bank deswegen die richtige Wahl für alle, die

eine gebührenfreie Kreditkarte als flexible Zahlungslösung suchen,

viel reisen,

von ihrer Kreditkarte Extraleistungen ohne Extrakosten erwarten.

Fazit: Darum kann sich die TF Bank Mastercard Gold jetzt lohnen

Die TF Bank Mastercard Gold ist eine der derzeit lohnendsten kostenlosen Kreditkarten und durch den 30-Euro-Startbonus besonders interessant für Neukundinnen und Neukunden. Wer eine flexible, moderne und dauerhaft gebührenfreie Lösung sucht, bekommt hier ein starkes Gesamtpaket mit vielen Zusatzleistungen.



