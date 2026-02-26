Hasenbaby wurde von Hund "apportiert", jetzt wird es gesund gepflegt

Aber bei weitem nicht jedes aufgefundene Häschen braucht Hilfe.

Lochen. Am Mittwoch sind dem Tierschutzhof Pfotenhilfe innerhalb weniger Stunden die ersten beiden Hasenbabys der Saison gebracht worden. Eines saß am Straßenrand im Bezirk Braunau, das andere wurde im Salzburger Flachgau von einem Hund "apportiert". Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler zieht mit ihrem Team jedes Jahr hunderte in Not geratene Wildtiere auf oder pflegt sie gesund und wildert sie wieder aus. Sie ersucht die Halter, ihre Hunde aus Rücksicht auf Wildtiere anzuleinen.

Allerdings: "Bei weitem nicht jedes aufgefundene Häschen braucht Hilfe. Feldhasen werden bewusst von ihren Müttern alleine in der ‚Sasse‘ (Grasmulde) zurückgelassen. Das mag zwar bemitleidenswert und hilflos wirken, ist aber sinnvoll, da die Mutter damit das Anlocken von Fressfeinden verhindern will", so Stadler.