Retro Skitag am 28. Februar
© Hochficht Bergbahnen

Am Samstag

80er-Retro-Skitag am Hochficht

26.02.26, 10:21
Teilen

Oberösterreichs Skigebiete laden zu Zeitreisen ein. 

Klaffer/Ebensee. Am Hochficht gibt es heuer noch drei Ski-Mottotage. Der Retro-Skitag am Samstag, 28. Februar holt die 80er-Jahre zurück – mit Neonjacken, Stirnbändern und einem Augenzwinkern. Beim Trachtenskitag  am 7. März trifft Tradition auf Lässigkeit, und beim Fichtl Kidsday am 14. März steht alles im Zeichen der Kleinsten: Spiel, Spaß und Schneeabenteuer, die in Erinnerung bleiben.

Am Feuerkogel in Ebensee lebt die Skigeschichte auf andere Weise auf. Beim Nostalgie Skifest am 21. März gleiten die Teilnehmer auf Holzski und Fassldauben talwärts, in Skischuhen zum Schnüren, Pluderhosen und traditioneller Skibekleidung von anno dazumal. Die Einstock-Technik und das herzliche Lachen machen das Fest zu einer liebevollen Zeitreise in die Anfänge des Skisports.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

