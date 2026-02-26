80er-Retro-Skitag am Hochficht

Oberösterreichs Skigebiete laden zu Zeitreisen ein.

Klaffer/Ebensee. Am Hochficht gibt es heuer noch drei Ski-Mottotage. Der Retro-Skitag am Samstag, 28. Februar holt die 80er-Jahre zurück – mit Neonjacken, Stirnbändern und einem Augenzwinkern. Beim Trachtenskitag am 7. März trifft Tradition auf Lässigkeit, und beim Fichtl Kidsday am 14. März steht alles im Zeichen der Kleinsten: Spiel, Spaß und Schneeabenteuer, die in Erinnerung bleiben.

Am Feuerkogel in Ebensee lebt die Skigeschichte auf andere Weise auf. Beim Nostalgie Skifest am 21. März gleiten die Teilnehmer auf Holzski und Fassldauben talwärts, in Skischuhen zum Schnüren, Pluderhosen und traditioneller Skibekleidung von anno dazumal. Die Einstock-Technik und das herzliche Lachen machen das Fest zu einer liebevollen Zeitreise in die Anfänge des Skisports.