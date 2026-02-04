Frauenleiche am Wienerberg: Obduktion abgeschlossen

Der Leichnam wurde von einem Hundebesitzer entdeckt.

Ein Hundebesitzer hatte beim Gassi gehen am Sonntagnachmittag eine Frauenleiche am Wienerberg entdeckt. Die Tote lag in einer kleinen Erdgrube auf einer Grünfläche, war zugedeckt und bereits zum Teil skelettiert (oe24 berichtete).

Aufgrund der bedenklichen Auffindungsumstände hatte das Landeskriminalamt Wien die Ermittlungen übernommen. Um die Todesursache zu klären, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Dabei konnte ein Fremdverschulden nun komplett ausgeschlossen werden.

Fest steht mittlerweile auch die Identität der 55-jährigen Frau. Das Landeskriminalamt Wien prüft derzeit noch nähere Umstände.