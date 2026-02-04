Alles zu oe24VIP
Polizeiband verweste Leiche Frau
© Viyana Manset Haber/Hier wurde die Frauenleiche entdeckt.

In Erdgrube

Frauenleiche am Wienerberg: Obduktion abgeschlossen

04.02.26, 15:23
Der Leichnam wurde von einem Hundebesitzer entdeckt. 

Ein Hundebesitzer hatte beim Gassi gehen am Sonntagnachmittag eine Frauenleiche am Wienerberg entdeckt. Die Tote lag in einer kleinen Erdgrube auf einer Grünfläche, war zugedeckt und bereits zum Teil skelettiert (oe24 berichtete). 

Aufgrund der bedenklichen Auffindungsumstände hatte das Landeskriminalamt Wien die Ermittlungen übernommen. Um die Todesursache zu klären, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Dabei konnte ein Fremdverschulden nun komplett ausgeschlossen werden. 

Fest steht mittlerweile auch die Identität der 55-jährigen Frau. Das Landeskriminalamt Wien prüft derzeit noch nähere Umstände.

