NÖ Skigebiete: 190.000 Besuche in den Weihnachtsferien

Niederösterreichs Skigebiete haben in den Weihnachtsferien in Summe rund 190.000 Besuche verzeichnet. Das entspricht einem Gästeplus von 30 Prozent im Vergleich zu den drei Vorwintern.

Davon entfielen 126.000 auf Regionen der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. "Im Durchschnitt zu den drei Vorwintern entspricht das einer Steigerung von rund 30 Prozent", resümierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung. Gute Wetter- und Schneelage sorgte vor allem in der zweiten Ferienwoche teilweise für Rekordbesuch.

14.000 Ersteintritte bei den Standorten der ecoplus Alpin

An den fünf Standorten der ecoplus Alpin - den Hochkar Bergbahnen, den Annaberger Liften, der Erlebnisalm Mönichkirchen, den Ötscherliften Lackenhof und der Wexl Arena St. Corona am Wechsel - wurden am vergangenen Samstag und Sonntag insgesamt jeweils rund 14.000 Ersteintritte gezählt. Ein Drittel davon ging auf das Konto des Hochkars. "Uns hilft sehr, dass die überwiegende Mehrheit der Gäste vorab online bucht und wir zwischenzeitlich Erfahrung mit den notwendigen Kontingenten für Saisonkarten haben", betonte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH.