So prickelnd verlief die Julius-Raab-Weintaufe

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich (WBNÖ) hat mit der traditionellen Julius-Raab-Weintaufe offiziell das Arbeitsjahr 2026 eröffnet. Die Weintaufe ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil des WBNÖ und markiert bewusst den ersten offiziellen Termin im neuen Jahr.

Benannt ist sie nach Julius Raab, dem Gründer des Wirtschaftsbundes und Baumeister der Zweiten Republik, dessen Verständnis von Verantwortung, Leistung und wirtschaftlicher Eigenständigkeit bis heute prägend wirkt. Vor diesem Hintergrund betonte WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker die Bedeutung von Optimismus und verlässlichen Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft: "Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie stark der Unternehmergeist in Niederösterreich ist. Unsere Betriebe übernehmen Verantwortung, investieren und bilden aus – quer durch alle Branchen und Betriebsgrößen. Damit dieser Einsatz auch künftig möglich ist, braucht es vor allem Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, die Unternehmertum ermöglichen statt erschweren.“

Mit Zuversicht ins neue Jahr

Der Julius-Raab-Wein 2026 ist ein Ried Bruck Riesling Smaragd aus dem Spitzer Graben und stammt vom Weingut Högl. Nach einem Festgottesdienst im Dom zu St. Pölten wurde der Wein von Thomas Renner, Abt des Stifts Altenburg, gesegnet. Die Patenschaft für den diesjährigen Julius-Raab-Wein übernahm Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP): "Die wirtschaftliche Situation bleibt trotz zartem Anzeichen des Aufschwungs herausfordernd. Es liegt an uns, gemeinsam die Stimmung zu verbessern und mit einem Comeback von Leistung und Wettbewerb, mit einer Rückkehr zur Eigenverantwortung, mehr Freiheit und weniger Staat unseren Standort zurück auf die Überholspur zu bringen. Als Bundesregierung liefern wir konsequent und verbessern die Rahmenbedingungen beispielsweise durch die Reform des Strommarktes. Nächster großer Schritt in diesem Jahr wird die Umsetzung der Industriestrategie.“

Verkostung der Fassprobe

Zu den Ehrengästen der Julius-Raab-Weintaufe zählten unter anderem VPNÖ Klubobmann Kurt Hackl in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie geschäftsführende Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und geschäftsführende Vizepräsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes Martha Schultz. Die Julius-Raab-Weintaufe wurde mit einer Vorstellung vom Winzer Georg Högl und der Verkostung der Fassprobe sowie einem anschließenden Austausch abgeschlossen. Der persönliche Dialog stand dabei im Mittelpunkt – als Ausdruck des Zusammenhalts und der gemeinsamen Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.