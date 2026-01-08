22.500 Sternsinger in NÖ unterwegs

Auch 2026 trotzen die Sternsinger den kalten Bedingungen. Zwischen dem 27. Dezember und dem 6. Jänner zogen insgesamt 22.500 Kinder und Jugendliche in Niederösterreich allein von Haus zu Haus und brachten den Segen im neuen Jahr.

Der Auftakt war dabei ganz besonders: In der Wiener Hofburg durften Sternsingerinnen aus Gföhl den Neujahrssegen an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Frau Doris Schmidauer überbringen. Weitere Höhepunkte waren der Besuch von Sternsingerinnen aus Neulengbach bei Radio Niederösterreich und eine ORF-Begleitung der Sternsinger*innen der Pfarre Kilb. Ebenso der Empfang bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zählte zu den besonderen Momenten. Zum Schluss versammelte man sich feierlich bei der Sternsingermesse mit Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz im Dom zu St. Pölten.

Spenden für Bedürftige

Die Dreikönigsaktion unterstützt jährlich rund 500 Hilfsprojekte weltweit. Der Schwerpunkt des Jahres liegt auf Tansania. Dort geht es speziell um Projekte zur Stärkung von Frauen, um Bildung von Mädchen sowie um wirtschaftlichen Selbstständigkeit und Existenzsicherung von Familien. Das endgültige Spendenergebnis wird im März 2026 veröffentlicht. Die Rückmeldungen aus den Pfarren sind bereits jetzt sehr positiv. Spenden kann man weiterhin auf der Website.