Sido-Ex Charlotte Würdig zeigt sich mit neuen Mann: "Noah, 42 Jahre"

Ein Instagram-Posting sorgt für Aufsehen: Charlotte Würdig teilt ein vermeintliches Pärchenfoto. Viele Promi-Damen reagieren neidisch.

Erst vor Kurzem hatte Charlotte Würdig von einem viel diskutierten Date mit einem deutlich jüngeren Mann berichtet. Nun sorgt die Moderatorin erneut für Gesprächsstoff: In den sozialen Medien taucht plötzlich ein vermeintliches Pärchenfoto auf. Doch die Auflösung folgt prompt – und mit augenzwinkerndem Humor.

Bereits Ende November des vergangenen Jahres erzählte die 47-Jährige in ihrem Podcast „The Real Ex-Wives“, den sie gemeinsam mit Georgina Stumpf (36), der Ex-Freundin von Sido (45), moderiert, von einem spontanen Treffen in Berlin. Der Mann sei „einiges jünger“ gewesen, der Abend aufregend – und Würdig sprach auffallend positiv darüber. Seit der Trennung von Rapper Sido im Jahr 2020 gilt sie offiziell als Single.

Paarfoto sorgt für Spekulationen

Am Donnerstag, dem 8. Jänner 2026, teilt Charlotte Würdig auf Instagram ein Foto, auf dem sie lächelnd neben einem Mann mit langen Haaren und Bart posiert. Der Beitrag wirkt zunächst wie eine öffentliche Liebesbekanntmachung. Dazu schreibt sie, sie wolle „endlich jemanden vorstellen“.





Doch noch bevor Gerüchte Fahrt aufnehmen können, liefert Würdig die Erklärung: Bei dem Mann handelt es sich nicht um einen realen Partner, sondern um eine KI-generierte Wunschvorstellung. „Noah, 42 Jahre, Investor & Unternehmer“, stellt sie ihn vor und beschreibt ihn als ruhig, präsent und frei von Ego-Show. Er sei beschützend, ohne einzuengen, emotional verfügbar, aber nicht bedürftig. „Wir brauchen uns nicht – wir wählen uns“, lautet ihr Fazit zur fiktiven Lovestory.

Den entscheidenden Hinweis setzt sie schließlich selbst: „LAUT @chatgpt“, schreibt Würdig unmissverständlich dazu.

Fans feiern den Humor

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Posting sammeln sich binnen kurzer Zeit zahlreiche Kommentare ihrer rund 314.000 Followerinnen und Follower. Viele zeigen sich amüsiert und loben ihren Humor. „Charlotte, du bist einfach die Beste“, schreibt eine Userin stellvertretend für zahlreiche positive Rückmeldungen. Auch zahlreiche Promi-Damen geraten in Wallung. Mirja du Mont schreibt: "Also, den müssten wir uns dann teilen" und Simone Ballack lässt sie wissen: "Ich nehm seinen Bruder".