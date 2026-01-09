Caroline von Hannover: Todesfall erschüttert die Prinzessin im neuen Jahr

Die Prinzessin hat einen schweren Verlust zu verkraften - die gemeinsame Geschichte war zwar nicht lange, aber intensiv.

Philippe Junot, früherer Investmentbanker und der erste Ehemann von Caroline von Hannover, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht machte seine Tochter Victoria über Instagram öffentlich.

Caroline von Hannover (68) war erst 21 Jahre alt, als sie den um 17 Jahre älteren Philippe Junot heiratete. Die Beziehung der beiden hatte ihren Anfang in Paris genommen, wo Caroline wenig später ein Philosophiestudium aufnahm. Die standesamtliche Trauung fand am 28. Juni 1978 statt, einen Tag darauf folgte die kirchliche Hochzeit.

Caroline von Hannover © Getty Images

"Mit schwerem Herzen" - trauriger Abschied

Nun ist Junot am 8. Jänner 2026 in Madrid gestorben. Seine Tochter Victoria schrieb dazu auf Instagram: „Mit schwerem Herzen verkünde ich das Ableben meines Vaters. Er verließ die Welt friedlich umgeben von seiner Familie am 8. Januar 2026 in Madrid nach einem langen, schönen, abenteuerlichen Leben.“ Begleitet wurden die Worte von mehreren Fotografien, die ihren Vater in verschiedenen Lebensphasen zeigen.





Die Ehe mit Caroline von Hannover währte nur kurz. Bereits zwei Jahre nach dem Jawort trennten sich die Wege des Paares, am 9. Oktober 1980 wurde die Scheidung offiziell. Später erklärte die römisch-katholische Kirche die Ehe für nichtig.

Sowohl für Caroline als auch für Philippe Junot blieb diese Verbindung nicht die einzige. Junot heiratete 1987 ein weiteres Mal. Diese zweite Ehe hielt zehn Jahre und brachte drei Kinder hervor: Victoria, Isabelle und Alexis.