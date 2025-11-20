Nach langem Schweigen: Ex-Verlobte packt über Rapper Sido aus!

Doreen Steinert machte jetzt auf Instagram eine Ausnahme und erzählt, wie belastend die Trennung und die Zeit danach für sie war.

Lange hielt sie sich zurück, nun bricht sie ihr Schweigen: Doreen Steinert, einst mit Rapper Sido verlobt, spricht erstmals ausführlicher über die Zeit nach der Trennung. Während in den vergangenen Monaten immer mehr Partnerinnen prominenter Männer ihre Erfahrungen öffentlich teilen, reiht sich nun auch Steinert ein – eine Frau, die bisher konsequent Distanz gewahrt hatte.

Dass sie ihre Sicht der Dinge nun doch schildert, kommt überraschend. Steinert galt bislang nicht als jemand, der intime Erinnerungen öffentlich ausbreitet. Offenbar haben zunehmende Nachfragen sie dazu bewegt, ihre Geschichte zumindest teilweise zu erzählen.

Parallelen zu Haftbefehl

Im Raum steht auch die Frage, ob der Zeitpunkt mit dem Start der Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl Story“ zu tun hat. Darin spricht Nina Anhan offen über ihre Beziehung zu Rapper Haftbefehl – und Parallelen zu Sidos Vergangenheit liegen nahe: beide Künstler kämpften jahrelang mit Drogen.

Sidos Absturz und der Wendepunkt

Sido selbst hat seine Drogenprobleme bereits öffentlich gemacht. In einem Spiegel-Interview 2022 schilderte er, wie er immer tiefer in den Konsum chemischer Substanzen rutschte und schließlich bei Kokain landete. Auf Kokain folgte Sex – eine Kombination, die er später als entscheidenden Faktor für das Scheitern seiner Ehe mit Charlotte Würdig nannte.

Erst als Kool Savas die bedrohliche Lage erkannte und Charlotte Würdig den Klinikaufenthalt organisierte, kam die Wende. Sido formulierte es drastisch: „Ohne den Entzug und die körperlichen Checks in der Klinik hätte ich diesen Sommer vermutlich nicht überlebt.“

In diesem Licht wirken die Worte von Doreen Steinert nun umso gewichtiger. Sie war lange vor den öffentlichen Krisen und Comebacks mit ihm zusammen – und hat sich bis heute kaum dazu geäußert.

Doreen Steinert bricht ihr Schweigen

Am 18. November 2025 veröffentlichte sie völlig unerwartet ein zweiteiliges Instagram-Statement mit den Titeln „Die Geschichte der Trennung, Part 1“ und „Part 2“.

Gleich zu Beginn macht sie deutlich, wie belastend das Thema für sie geblieben ist: „Ihr fragt mich immer wieder nach meiner Trennung und ihr wisst, dass ich darüber ja nicht rede.“ Nun wolle sie eine Ausnahme machen – allerdings nur in Bezug auf die Zeit nach der Trennung und ihre persönliche Sicht darauf.

Die damalige Phase beschreibt sie als emotionalen Ausnahmezustand: „Es war tatsächlich […] mit eines der schmerzhaftesten Dinge in meinem Leben.“ Nach dem Ende der Beziehung habe sie Sido von einem Tag auf den anderen nicht mehr gesehen – ein abrupter Schnitt, der sie tief getroffen habe.

Zuflucht bei Freunden aus der Rap-Szene

Da sie in der gemeinsamen Wohnung nicht bleiben konnte, fand sie vorübergehend Unterschlupf bei einer Freundin – der Partnerin eines „sehr, sehr bekannten Rappers“. Das Paar nahm sie zwei bis drei Monate bei sich auf. In dieser Zeit sei sie kaum zum Essen gekommen, berichtet Steinert.

Zusätzlich setzten sie Medienanfragen unter Druck: „Man hat mich nicht in Ruhe gelassen.“ Auch die Musik konnte sie in dieser Phase nicht mehr machen, so sehr habe sie die Trennung aus der Bahn geworfen.

Was sie heute noch schmerzt: Mit Sido habe sie nicht nur einen Partner verloren, sondern auch ihr gesamtes soziales Umfeld. „Alle waren weg.“ Am Ende blieb ihr nur ihr Hund: „Wir gegen den Rest der Welt.“