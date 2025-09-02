Sido-Ex Charlotte Würdig feiert Trash-TV-Comeback: "Jetzt wird abgerechnet!"

Die frühere „taff“-Moderatorin steht wieder vor der Kamera: Charlotte Würdig moderiert das große Wiedersehen der Reality-Show „Prominent getrennt“.

Moderatorin Charlotte Würdig (47) meldet sich auf der Fernseh­bühne zurück. Die ehemalige „taff“-Moderatorin führt durch das große Reunion-Finale der beliebten Reality-Sendung „Prominent getrennt“.

Das finale Staffel­highlight ist ab sofort bei RTL+ verfügbar, das Wiedersehen der Ex-Paare erfolgt am 9. September. Zündstoff ist garantiert – und genau darauf freut sich Würdig: „Jetzt wird abgerechnet!“

Feuerwerk der Emotionen

Im Interview betont sie: „Reunion-Shows sind für mich wie ein Feuerwerk der Emotionen – herrlich chaotisch, mal bissig, mal tränenreich.“ Klarheit und Humor seien ihr wichtiger als Gemeinheit: „Ein bisschen Pfeffer darf sein – aber so, dass man danach noch miteinander lachen kann.“

Dass positives Miteinander nach einer Trennung möglich ist, beweist Würdig aus eigener Erfahrung: Sie war acht Jahre mit Rapper Sido (geb. Paul Würdig, 44) verheiratet; die Ehe wurde 2020 geschieden. Sie haben zwei Söhne, geboren 2013 und 2016, und pflegen bis heute ein gutes Verhältnis.





Patchwork auf besondere Art

Nach der Trennung lebte Sido in einer Beziehung mit Georgina Stumpf (36) – auch diese endete. Statt sich zu distanzieren, leben Charlotte Würdig und Georgina inzwischen in einer harmonischen WG: Georgina im Souterrain, Würdig im Haupthaus. „Wir teilen Alltag, Job, Freundschaft – und genau das macht es so besonders. Pläne, uns räumlich zu trennen, gibt es gerade nicht“, so Würdig.

Georgina hatte in der Vergangenheit eine Behandlung wegen Kokain­abhängigkeit durchlaufen. In ihrem „Patchwork-Mädchenhaushalt“ unterstützt Würdig sie im Alltag und bei der Kinderbetreuung: „Wir sind ein starkes Team – und das funktioniert auch mit Baby wunderbar. Vielleicht wird es irgendwann sogar ein noch größeres Patchwork-Projekt.“





Kein Auftritt mit Sido

Ein gemeinsamer Auftritt mit Sido bei „Prominent getrennt“ ist für sie absolut kein Thema: „Das ist völlig unrealistisch. Viel besser passt es zu mir, dieses Spektakel zu moderieren.“

Und wie steht’s um ihr Liebesleben? Mit einem Lachen erklärt sie: „Mein Bett ist gerade fest in Kinder- und Hundepfoten-Hand. Für Liebes-News habe ich momentan weder Zeit noch Ruhe.“ Zugleich ist sie überzeugt: „Das Leben wird bestimmt noch Überraschungen bereithalten.“