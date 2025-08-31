Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Tobias Moretti
© APA/MATTHIAS HORN

"Einheitsjargon"

Tobias Moretti ätzt gegen "Reality-TV-Deutsch"

31.08.25, 00:44 | Aktualisiert: 31.08.25, 16:04
Teilen

Der Dialekt sei ihm dem Tiroler Schauspiel-Star generell enorm wichtig

Schauspieler Tobias Moretti (66) vermisst zunehmend regionale Sprachfärbungen im deutschen Fernsehen. "Ich leide darunter, dass einerseits Dialekte, andererseits die Hochsprache in so einen Einheitsjargon verflacht werden, dieses Reality-TV-Deutsch. Ein Horror", sagte der Österreicher in einem Interview mit dem dem deutschen Magazin "Stern". Dialekt sei ihm als Tiroler generell enorm wichtig. "Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen", wurde Moretti im "Stern" zitiert.

Jedermann 2018 Moretti Reinsperger Lohmeyer
© APA/Barbara Gindl

Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie "Kommissar Rex" bekannt wurde, ist am 5. September in der Improvisationsserie "Die Hochzeit" im deutschen Fernsehsender ARD zu sehen. Darin spielt er einen Tiroler Hotelier und spricht auch Dialekt. Vor seiner Schauspielkarriere studierte Moretti Musik und Komposition in Wien. Er hat außerdem ein Diplom als Landwirt und lebt auf einem Bauernhof in Tirol.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden