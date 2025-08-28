Dschungelcamp 2026: Auch DIESER Reality-Star soll teilnehmen

In den letzten Wochen sickerten bereits ein paar große Namen durch - auch Martin Angelo, bekannt aus "Kampf der Realitystars" wird als Fixstarter für das RTL-Dschungelcamp gehandelt.

Australien ruft – und schon jetzt brodelt die Gerüchteküche rund um das kommende Dschungelcamp. Besonders ein Name verspricht reichlich Drama: Martin Angelo (32). Der Reality-Star, bekannt aus Formaten wie Prince Charming und Kampf der Realitystars, hat sich mit seinen hitzigen Diskussionen und emotionalen Ausbrüchen einen Ruf als Konfliktmagnet erarbeitet. Laut Bild-Informationen könnte er 2026 im Dschungel antreten – und dort seine temperamentvolle Seite einmal mehr zur Schau stellen. Ob die Zuschauer nur seine spitze Zunge erleben oder auch eine bisher unbekannte, sanftere Facette, bleibt abzuwarten.

Doch Angelo ist nicht der einzige Reality-Hoffnungsträger für das Camp. Auch Calvin Kleinen (33) wird als möglicher Kandidat gehandelt. Der selbsternannte „Pascha von Nippes“ machte bereits in Shows wie Temptation Island und Ex on the Beach von sich reden. Für das Dschungelcamp zeigte er schon im Vorjahr Interesse: „Wenn der Dschungel Bock hat, habe ich auch Bock!“, ließ er damals in der Legendären Stunde danach verlauten.

Skandal-Affäre im Camp

Und noch ein dritter Name ist im Umlauf: Evanthia Benetatou (33). Die ehemalige Bachelor-Kandidatin soll laut einem Insider bereits fix für das Format zugesagt haben. „Evas Teilnahme ist 100 Prozent sicher“, heißt es. Sie habe sogar ihre Zusage für die Show "Prominent getrennt" zurückgezogen, um im australischen Busch dabei zu sein.

Eine offizielle Bestätigung von RTL gibt es zwar noch nicht – doch die Spekulationen lassen bereits erahnen: Das Dschungelcamp 2026 könnte ein besonders unterhaltsames und konfliktreiches Abenteuer werden.