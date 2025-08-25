Dschungelcamp: Trash-Macho und Ballermann-Star soll dabei sein

Die kommende Ausgabe des Dschungelcamps soll der Hammer werden.

Skandal-Sänger Gil Ofarim soll schon so gut wie fix dabei sein, nur die Gage sei noch zu verhandeln. Auch Reality-Stars Eva Benetatou, Serkan und Samira Yavuz sollen mit an Bord sein.

Die Rede ist natürlich vom Dschungelcamp! Wie üblich gibt es lange vor dem Start im Jänner heiße Spekulationen, wer teilnehmen werde. Ein Name, der dabei auch immer wieder genannt wird ist: Calvin Kleinen!

Verbrannte Erde

Für den Ballermann-Star wäre die Teilnahme am Dschungelcamp die Krönung seiner Reality-Karriere. Er hat bereits bei „Promis unter Palmen“, „Kampf der Realitystars“, „Are You The One“, „Match in Paradise“, „VIPs Only“ oder auch „Ex on the Beach“ mitgemacht. In den Formaten hat er für viel verbrannte Erde gesorgt, denn nett war Kleinen nicht immer, er gilt als Casanova.

Keine Bestätigung

Umso spannender wäre für viele seine Teilnahme. Denn er gilt als Quotengarant. RTL beteilit sich wie immer an keinen Spekulationen, auch das Management von Kleinen hält sich gegenüber der Bild bedeckt und lässt doch ausrichten: "Zu den aktuellen Spekulationen um Calvin Kleinen kann ich nur sagen: Die Nachfrage spricht eine klare Sprache. Seit Jahren wünschen sich die Zuschauer Calvin im Dschungel – und er steht regelmäßig ganz oben auf den Wunschlisten. Ob RTL diesen Wunsch 2026 erfüllt ... wir werden sehen. Aber eines ist sicher: Ein Kandidat, der schon vor dem Start so viel Aufmerksamkeit erzeugt, wäre für das Format ein Gewinn. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen – oder ausschließen.“