Scheinehe oder nicht? Jetzt spricht Cora Schumacher

Überraschendes Wiedersehen und klare Worte: Cora Schumacher spricht offen über ihre Ehe mit Ralf – und die Gerüchte, die sie bis heute verfolgen.

Ausgerechnet mit Oliver Pocher (47), dem sie im Dschungelcamp noch ordentlich Kontra gegeben hatte, plaudert Cora Schumacher (48) nun ganz entspannt über ihr Leben – und ihre bewegte Vergangenheit.

„Es war immer ein offenes Geheimnis"

In Pochers neuer App kommt es zum offenen Gespräch. Thema Nummer eins: die Ehe mit Ralf Schumacher (50), der sich 2024 öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hatte. Der Comedian spricht offen aus, was in der Klatschpresse jahrelang spekuliert wurde: „Es war immer ein offenes Geheimnis, dass man sagt, 'Ja, der Ralf. Der ist einfach so. Cora hat einen Zehn-Jahres-Vertrag. Wenn der ausläuft, ist das vorbei'.“

Sie hat nachgefragt

Cora reagiert gelassen – und deutlich: „Dann wäre ich ja jetzt reich, wenn das so gelaufen wäre. Ich hab’s nicht gewusst" Auf die Frage, ob sie etwas von Ralfs sexueller Orientierung geahnt habe, antwortet sie: „Natürlich hab ich ein paar Mal nachgefragt.“

Keine Klarstellung

Dennoch betont sie klar: „Ich hab’s nicht gewusst. Sonst hätte ich nicht geheiratet.“ Was sie besonders ärgert: Dass Ralf nie öffentlich klargestellt hat, dass es sich bei ihrer Ehe eben nicht um eine Scheinehe gehandelt habe.

„Ich schmeiß mein Leben nicht in die Tonne, meine besten Jahre.“ 14 Jahre lang war das Paar verheiratet.