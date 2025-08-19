TV-Schock: Sara Kulka spricht über Vergewaltigung und ihre Crystal-Meth-Vergangenheit

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin hat eine sehr durchwachsene Vergangenheit. In der Reality-Show erzählt sie alles unverblümt.

In der aktuellen Ausgabe der Reality-Show Villa der Versuchung sorgt Ex-GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka (35) für einen bewegenden Moment. Die aus Polen stammende Reality-Darstellerin erzählt vor laufender Kamera erstmals öffentlich von einem besonders schweren Kapitel ihres Lebens: Sie sei „durch eine Vergewaltigung entstanden“. Mit dieser Offenbarung schockierte sie ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner der Sat.1- und Joyn-Produktion.

Schwierige Kindheit und distanziertes Verhältnis zur Mutter

Kulka erklärte, ihre Mutter sei zum Zeitpunkt der Tat erst 17 Jahre alt gewesen. Aufgrund der Umstände sei sie in den ersten Lebensjahren bei den Großeltern in Polen aufgewachsen. Das habe auch dazu geführt, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter lange Zeit angespannt gewesen sei.

Jugend zwischen Drogen und Orientierungslosigkeit

Wie die 35-Jährige weiter schilderte, sei sie bereits als Jugendliche auf die „schiefe Bahn“ geraten. Drogen hätten damals eine große Rolle gespielt – bis hin zum Konsum von Crystal Meth. Über diese Phase ihres Lebens hatte Kulka bereits früher in Interviews offen gesprochen, diesmal gab sie ihren Mitstreiterinnen noch persönlichere Einblicke.





Familie als Rettungsanker

Den entscheidenden Wendepunkt brachte laut Kulka die eigene Familie. „Ohne meine Kinder und ihren Vater wäre ich heute nicht mehr am Leben“, erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Ihre beiden Töchter hätten ihr gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeute, und ihr geholfen, den Weg aus der Sucht und Dunkelheit zu finden.

Von ihren Gesprächspartnerinnen Jasmin Herren (46) und Patricia Blanco (54) erhielt Kulka viel Zuspruch. Herren zeigte sich tief berührt und meinte: „Dass sie sich mir anvertraut hat, werde ich nie vergessen.“ Auch sie hatte zuvor von einer schwierigen Kindheit erzählt. Gemeinsam stellten die Frauen fest, dass sie sich harmonischere Startbedingungen ins Leben gewünscht hätten.

Das Finale von Villa der Versuchung ist am 25. August um 20:15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.