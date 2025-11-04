Was die Sido-Exfrau vorhat, ist für sie sehr belastend.

Soll sie, oder soll sie nicht? Ganz sicher scheint sich Moderatorin Charlotte Würdig (47) noch nicht zu sein.

Mehr zum Thema

Podcast

Die Rede ist von einem Beauty-Eingriff, den sie demnächst in Angriff nehmen möchte. Doch sie hat "panische Angst" davor. Wie sie im Podcast "The Real Ex-Wives", bei dem sie sich mit Gia Stumpf, einer anderen Ex von Sido zusammengetan hat, erklärt.

Darum geht's

In dem Podcast wird frisch und munter drauflosgeredet, es dreht sich alles um Alltag, Liebe, Kinder und eben auch Beauty-Eingriffe. Würdig spielt mit dem Gedanken, sich einer Lidstraffung zu unterziehen. Denn sie leidet unter der Haut, die ihr oberhalb der Augen zu viel ist. Es sei keine große Sache, versicherte ihr der Arzt ihres Vertrauens, doch eine Vollnarkose gibt es darum auch nicht. Ein Problem für Würdig, die kennt "nichts Geileres, als unter einem Vollnarkosenrausch zu schlafen”.