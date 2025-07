Sido-Ex Charlotte Würdig teilt gegen Pocher aus

Charlotte Würdig (45) ist wieder solo – und sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Männer geht. In Oliver Pochers Online-Show „Pocher-Club“ zeigt die Moderatorin, dass sie dem Comedian in Sachen Schlagfertigkeit in nichts nachsteht.

Als Oliver Pocher in seiner Show wissen will, was für ein Typ Mann ihr gefallen würde, kontert Würdig trocken: „Ach, was suche ich? Ich suche ja gar nicht.“ Statt kitschiger Hollywood-Vorstellungen setzt Würdig auf Realitätssinn: „Ich gehe nicht durch den Supermarkt und denke: ‚Da ist er!‘“ Die große Liebe müsse sie überraschen – von sich aus kommen. Und dann lässt sie sich eine spitze Bemerkung in Richtung Pocher nicht nehmen: „Es ist ja nicht mehr nur das Optische – und jetzt gibt es Chancen für dich, also Achtung.“ Pocher kann da nur schmunzeln – gewohnt selbstironisch. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Würdig macht klar, was für sie zählt: gemeinsame Werte und ein passendes Lebensmodell. Dass das nicht immer klappt, weiß sie aus Erfahrung. Mit Ex-Mann Sido (43) – bekannt durch Hits wie „Mein Block“ – war sie zehn Jahre liiert. Nach der Hochzeit 2012, zwei gemeinsamen Söhnen (2013 und 2016), folgte 2020 die Trennung, 2022 die Scheidung. Oliver Pocher und Cathy Hummels © wildbild Auch Oliver Pocher (46) ist wieder Single. Nach dem Liebes-Aus mit Amira Aly wurde zuletzt über eine mögliche Romanze mit Cathy Hummels spekuliert – die reagierte mit einem frechen Kommentar.