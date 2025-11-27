"Jünger als ich" – Sido-Ex Charlotte Würdig erzählt von ihrem Toyboy

Die fesche Moderatorin hatte ein Date mit einem bekannten deutschen Unternehmer. Im Podcast „The Real Ex-Wives“ plaudert sie ganz offen über das Treffen.

Seit der Trennung von Rapper Sido genießt Charlotte Würdig ihr Single-Leben völlig entspannt. „Ich kann gut allein sein“, sagt sie immer wieder – und doch nimmt sie ihre Fans regelmäßig mit auf Dates. In der neuesten Folge ihres Podcasts „The Real Ex-Wives“ plaudert sie nun über ein Treffen, das sie zum Strahlen brachte.

Ein Instagram-Post – und plötzlich steht ein Date vor der Tür

Charlotte war beruflich in Köln, postete kurz ihre Ankunft – und zack: Eine Nachricht von einem Mann, mit dem sie schon länger sporadisch auf Instagram schrieb. Er fragte, ob er sie zum Abendessen ausführen dürfe. Zeit hatte sie nur an diesem einen Abend, er selbst musste eigentlich beruflich wegfliegen.

Doch ein paar Stunden später meldete er sich wieder: Termin abgesagt, Flug gecancelt – alles nur für sie. Der Mann: ein „bekannter Unternehmer aus Deutschland“, deutlich jünger als die 47-Jährige.





„Bitte kein Date – das macht mir Druck“

Pünktlich auf die Minute holte er sie im Hotel ab. Charlotte, ganz pragmatisch in Schwarz, stellte direkt klar: „Lass es uns nicht Date nennen. Einfach ein Termin.“ Druck raus, Stimmung entspannt.

Gemeinsam ging es zu einem Italiener – der eigentlich diskret reservierte Tisch entpuppte sich als Mini-Platz mitten im Lokal. „Ihn hat man erkannt. Mich hat man erkannt …“ erzählt sie. Also verständigte man sich zwischendurch mit kleinen Code-Wörtern – witzig, locker, spontan.

Sorgen als Date-Begleiter

„Ich dachte schon: Was, wenn wir nicht in den Flow kommen?“ Die Sorge verflog schnell: Das Gespräch lief, sie lachten, sie blieben bis spät abends – am Ende waren die beiden die letzten Gäste im ganzen Lokal. Er brachte sie zurück zum Hotel, verabschiedete sich höflich und fuhr los. Keine Aufdringlichkeit, keine Schrägheit.

Am nächsten Morgen schrieb er ihr

Podcast-Partnerin Georgina Stumpf ist begeistert. Für sie ist klar: Der Mann ist eine eindeutige „Green Flag“ – allein schon, weil er nicht versucht hat, mit aufs Zimmer zu kommen.

Wie es zwischen Charlotte und dem jungen Unternehmer weitergeht? Noch völlig offen, aber der Gentleman hat offensichtlich gepunktet.