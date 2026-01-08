Alles zu oe24VIP
Auf du und du mit unseren tierischen Freunden
© Jürgen Mück

Lehrordination

Auf du und du mit unseren tierischen Freunden

08.01.26, 11:21
Teilen

An der Fachschule Hollabrunn ist in der Fachrichtung "Kleintierhaltung“ die Ausbildung "Tierärztliche Ordinationsassistenz“ fest verankert. Seit kurzem findet der praktische Unterricht großteils in der neuen Lehrordination statt, die von einer Tierärztin geleitet wird.

Besonders im Kleintierbereich, also bei der Versorgung von Hunden, Katzen und anderen Haustieren, werden Fachkräfte der ‚Tierärztlichen Ordinationsassistenz‘ dringend gesucht. Daher bietet diese Zusatzausbildung für die Schülerinnen und Schüler einen Beruf mit überaus guter Perspektive“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). „In der neuen Lehrordination wird eine praxisbezogene Ausbildung für tierliebende junge Menschen mit organisatorischem Talent gewährleistet. Besonders bedanke ich mich bei Tierärztin Christine Plattner, dass sie ihre Praxis für den Unterricht zur Verfügung stellt“, so Teschl-Hofmeister. 

Menschenkenntnis bei Besitzern

Der einfühlsame Umgang mit Tieren erfordert doch etwas Routine und praktisches Know-how, betont Tierärztin Christine Plattner, die in Sierndorf eine veterinärmedizinische Ordination führt. "Aber auch beim Umgang mit den Besitzerinnen und Besitzern der Tiere ist etwas Menschenkenntnis und Fingerspitzengefühl von Vorteil. Dies kann man nur bei der praktischen Arbeit lernen“, so Plattner.

Beste Vorbereitung auf weiterführendes Studium

Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung "Kleintierhaltung“ an der LFS Hollabrunn sind damit nicht nur bestens gerüstet für den Einstieg ins Berufsleben in der "Tierärztlichen Ordinationsassistenz“. Ebenso sind sie optimal auf ein weiterführendes Studium der Veterinärmedizin vorbereitet.

