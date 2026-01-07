Frauenleiche bei Brand in Wiener Gemeindebau entdeckt

Nach dem Feuer-Drama in Kärnten - wo eine 67-Jährige in einem Messie-Haus ums Leben kam - wurde ein weiterer Todesfall bei einem Brand bekannt: In Wien wurde bei Löscharbeiten im Heinz-Nittel-Hof eine weibliche Leiche entdeckt.

Wien. Feueralarm am Dreikönigstag in einer von Wiens größten Gemeindebau-Anlagen (1.400 Bewohner): Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Skraupstraße eine Wohnung im Nittelhof in Brand. Ein aufmerksamer Hausbewohner nahm Brandgeruch im Stiegenhaus wahr und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte das Feuer rasch erfolgreich den Garaus machen. Jedoch: Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine weibliche Person tot aufgefunden.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Identität der verstorbenen Person sowie die genaue Brandursache sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen - die Wohnungsmieterin ist eine 86-jährige alleinstehende Frau, bei der es sich wohl auch um das Todesopfer handeln dürfte.

Dichter, schwarzer Brandrauch drang bereits durch die Eingangstüre der Wohnung im 2.Stock des mehrstöckigen Wohngebäudes, als die alarmierten Berufsflorianis eintrafen. Sofort wurden die Flammen mit einer Löschleitung von Feuerwehrleuten unter Atemschutz über das Stiegenhaus bekämpft.

Das verrauchte Stiegenhaus wurde mit Hochleistungsventilatoren belüftet.

Die Sondereinsatzgruppe der Berufsfeuerwehr Wien betreute insgesamt neun Personen vor Ort.