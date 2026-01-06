Sternsingen: Gelebte Solidarität und Hoffnung zum Jahresbeginn

„Die Sternsingerinnen und Sternsinger führen uns jedes Jahr eindrucksvoll vor Augen, wie viel Hoffnung und Veränderung durch gemeinsames Handeln möglich sind“, sagt Landeshauptmann Stelzer.

OÖ. Mit Kronen, bunten Gewändern und einer starken Botschaft der Solidarität haben Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar der Diözese Linz Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zum Wochenbeginn ihre Segenswünsche für das neue Jahr überbracht.

„Das Sternsingen ist weit mehr als eine schöne Tradition. Es ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass Mitmenschlichkeit, Verantwortung und Engagement gerade von jungen Menschen gelebt werden“, sagt Stelzer. Jahr für Jahr machen tausende Kinder und Jugendliche deutlich, dass Hilfe dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.

Rund 16.000 Sternsinger sind heuer in Oberösterreich unterwegs. Mit ihrem Einsatz sammeln sie Spenden für Projekte in den ärmsten Regionen der Welt und leisten damit einen wertvollen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit und besseren Zukunftschancen für viele Menschen. „Dieses Engagement ist vorbildlich und verdient höchste Anerkennung – ich bedanke mich herzlich für den Einsatz“, so Stelzer.

Das Land Oberösterreich engagiert sich seit nunmehr 60 Jahren konsequent in der Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort nachhaltig zu verbessern und zugleich das Bewusstsein für globale Verantwortung in der Bevölkerung zu stärken. Dieses Bekenntnis zeigt sich auch im Budget: Von 21.300 Euro im Jahr 1965 ist es auf mittlerweile über zwei Millionen Euro angewachsen.