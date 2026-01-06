Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Sternsinger sangen für LH Stelzer
© Land OÖ

Besuch bei LH

Sternsingen: Gelebte Solidarität und Hoffnung zum Jahresbeginn

06.01.26, 11:41
Teilen

„Die Sternsingerinnen und Sternsinger führen uns jedes Jahr eindrucksvoll vor Augen, wie viel Hoffnung und Veränderung durch gemeinsames Handeln möglich sind“, sagt Landeshauptmann Stelzer. 

. Mit Kronen, bunten Gewändern und einer starken Botschaft der Solidarität haben Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar der Diözese Linz Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zum Wochenbeginn ihre Segenswünsche für das neue Jahr überbracht.

„Das Sternsingen ist weit mehr als eine schöne Tradition. Es ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass Mitmenschlichkeit, Verantwortung und Engagement gerade von jungen Menschen gelebt werden“, sagt Stelzer. Jahr für Jahr machen tausende Kinder und Jugendliche deutlich, dass Hilfe dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.

Rund 16.000 Sternsinger sind heuer in Oberösterreich unterwegs. Mit ihrem Einsatz sammeln sie Spenden für Projekte in den ärmsten Regionen der Welt und leisten damit einen wertvollen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit und besseren Zukunftschancen für viele Menschen. „Dieses Engagement ist vorbildlich und verdient höchste Anerkennung – ich bedanke mich herzlich für den Einsatz“, so Stelzer.

Das Land Oberösterreich engagiert sich seit nunmehr 60 Jahren konsequent in der Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort nachhaltig zu verbessern und zugleich das Bewusstsein für globale Verantwortung in der Bevölkerung zu stärken. Dieses Bekenntnis zeigt sich auch im Budget: Von 21.300 Euro im Jahr 1965 ist es auf mittlerweile über zwei Millionen Euro angewachsen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden