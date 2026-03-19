Vorfreude auf Ostern: Ostertipps für dieses Wochenende

Ostern naht – und Niederösterreich dreht richtig auf! Hier sind die heißesten Tipps, wo man dieses Wochenende seinen Erdbeerlikör schlürfen, Wachskerzen bestaunen und Lammschinken verkosten kann.

Wiener Neustadt: 28 Hütten, ein Dom, null Langeweile

Wer am Freitag, 27., und Samstag, 28. März, nichts vorhat – jetzt wirds Zeit! Am Domplatz in Wiener Neustadt erwartet Besucher ein Hüttendorf mit 28 Ständen, an denen regionale Schmankerl, Osterdekoration und Kunsthandwerk zu entdecken sind. Musikalisch starten die Eisenbahnermusik Flugrad um 11 Uhr, am Samstag legen Quadra Buckliga um 9 Uhr los – und die offizielle Eröffnung steigt am Freitag um 16 Uhr. Kurz gesagt: Frühlingsgefühle satt, direkt vor dem Dom. Hingehen!

Laxenburg: Der Schlosspark erwacht – und wie

Während andere noch schlafen, startet der Schlosspark Laxenburg am Samstag, 28. März, voll durch: Ab 7 Uhr morgens ist offizieller Saisonstart im gesamten Schlossareal – der Park ist zurück! Und als waren das nicht schon genug gute Neuigkeiten: Wer noch mehr will, kann sich beim Kräuterspaziergang durch den Park treiben lassen. Ein Kräuterworkshop findet von 9.30 bis 14 Uhr statt, ein Kräuterspaziergang von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Rosenburg: Adler, Osterschinken und 900 Jahre Schloss – WAS WILL MAN MEHR?!

Das Renaissanceschloss Rosenburg verwandelt sich am 28. und 29. Marz – jeweils von 9:30 bis 17 Uhr – in einen Ostermarkt vom Feinsten. Und das Beste daran: Alle Aussteller stammen direkt aus dem Waldviertel und bieten alles, was das Kunsthandwerksherz begehrt – von verzierten Ostereiern und bestickten Tischdecken bis zu Keramik und geflochtenen Korben. Wer den Handwerkern beim Eierbemalen oder Kerzengießen über die Schulter schaut, fühlt sich plötzlich wie in einer anderen Zeit – und das passt perfekt, denn die Geschichte des Schlosses reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Kulinarisch wird ebenfalls nicht gespart: Regionaler Honig, Kase, Osterschinken und traditionelle Backwaren stehen zum Verkauf bereit. Und als wäre das nicht schon genug Programm, gibt es täglich um 11 und 15 Uhr eine Sondervorführung der historischen Falknerei – sowie einen Oster-Bummelzug, der Öffi-Fahrer bequem vom Bahnhof Rosenburg zum Markt bringt.