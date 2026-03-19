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Verhafet Junger
© Getty/Symbolbild

Bursche festgenommen

Wegen Geld: Teenie (15) verprügelte Mutter und Schwester

19.03.26, 11:58 | Aktualisiert: 19.03.26, 13:16
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Die 24-Jährige musste mit Verletzungen am Oberkörper ins Spital. 

Ein Streit um Geld ist am Mittwoch in Wien-Floridsdorf eskaliert: Ein 15-Jähriger soll zunächst seine 24-jährige Schwester und anschließend auch seine 45-jährige Mutter attackiert haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest. Laut Angaben der Polizei verhielt sich der Jugendliche zunehmend aggressiv, nachdem ihm seine Mutter kein Geld geben wollte.

Als sich die 24-jährige Schwester schützend zwischen die beiden stellte, soll der 15-Jährige auf sie eingeschlagen haben, sodass sie zu Boden ging. Danach attackierte er auch die Mutter.

Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot

Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße trafen kurz darauf ein und nahmen den Jugendlichen vorläufig fest und sprachen ein Betretungsverbot aus. Die 24-Jährige wurde mit Verletzungen im Oberkörperbereich von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und dann in ein Spital gebracht.

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