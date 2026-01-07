Wohnhausbrand in Klagenfurt forderte Todesopfer

Ein Wohnhausbrand in Klagenfurt hat ein Todesopfer gefordert - in einem Haus, in dem sich der Müll vom Keller bis zum ersten Stock sammelte.

Ktn. Eine 67-jährige Frau ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Wohnhausbrand im Norden von Klagenfurt ums Leben gekommen. Mehrere Feuerwehren waren nach Mitternacht zum Einsatzort ausgerückt, bei den Löscharbeiten wurde dann die Leiche der Hausbewohnerin gefunden, gab die Polizei Mittwochvormittag bekannt.

Als die Florianis zum Einsatzort kamen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es war voller Unrat, so die Feuerwehr, was die Löscharbeiten stark erschwerte.

Die Ursache des Feuers war vorerst unklar, Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen.

Ersten Meldungen zufolge war auch ein zweites Todesopfer befürchtet worden - das bestätigte sich jedoch zum Glück nicht: Eine zweite Person war zwar an der Adresse gemeldet, sie wurde aber von den Einsatzkräften wohlauf angetroffen.

