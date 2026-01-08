Bewaffnete Räuber überfielen Teenie (17)

Ein 22-jähriger Russe und ein 19-jähriger Rumäne wurden festgenommen

Ein 22-jähriger Russe und ein 19-jähriger Rumäne sollen Dienstagabend einen bewaffneten Überfall auf einen 17-Jährigen in Linz verübt haben. Sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Der 22-Jährige soll den Teenager mit der Waffe bedroht und zur Untermauerung einen Schuss abgegeben haben. Auch sollen die Täter den Jugendlichen körperlich attackiert haben, er erlitt Prellungen.

Das Duo erbeutete Bargeld sowie Wertgegenstände. Es wurde nach kurzer Fahndung festgenommen.