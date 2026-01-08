Streit zwischen Urlaubern eskalierte: Mann (20) von Treppe geworfen

Ein Streit zwischen einem Deutschen (20) und einer Gruppe von Niederländern eskalierte völlig: Der 20-Jährige wurde schwer verletzt. Die Polizei musste bei der Festnahme des Angreifers (23) Pfefferspray einsetzen.

Tirol. Ein 20-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Lokal im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) im Zuge eines Streits von einer Treppe geworfen und schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann hatte mit einer Gruppe Niederländer gestritten, teilte die Polizei mit. Der Deutsche wurde im Zuge der Auseinandersetzung von einem 23-Jährigen eine Steintreppe hinuntergeworfen und schlug mit dem Kopf auf. Der mutmaßliche Täter wurde nach einem Pfefferspray-Einsatz festgenommen.

Zu dem Streit war es gegen 01.30 Uhr im Freibereich des Lokals gekommen. Der 20-Jährige wurde erst von einem unbekannten Niederländer über dessen Bein auf den Steinboden geworfen. Dann wurde er von dem 23-Jährigen erfasst und die Treppe hinuntergestoßen. Die Ortswache war Zeuge der Tat geworden und versuchte, den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Niederländer schlug einem 42-jährigen Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen.

Die Polizei setzte schließlich Pfefferspray ein, um den 23-Jährigen festzunehmen. Der 20-Jährige wurde ebenso wie der 42-Jährige ins Krankenhaus Zams gebracht. Weitere Ermittlungen seien im Gang, hieß es.