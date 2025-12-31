Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 31.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Heiteres Gesprächsklima. Wägen Sie Ihre Worte trotzdem sorgsam ab!

Beruf: Ein Tag, um sich freundlich und vernünftig mit anderen auszutauschen.

Fitness:Hinaus in die Winterluft, aber warm eingepackt! So feiert sich's gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Belassen Sie es erst mal bei lockeren Flirts. Das erhöht Ihre Chancen.

Beruf: In guten Gesprächen sollte man auch die eigene Meinung hinterfragen.

Fitness:Engen Sie sich heute nicht zu sehr ein, lassen Sie sich nicht hetzen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Neue Chancen sind in Sicht. Gehen Sie damit aber sehr geduldig um!

Beruf: Werden Sie nicht zu übermütig! Lieber etwas weniger und ernsthafter!

Fitness:Wenn Sie sich zu viel vornehmen, könnte Ihnen bald die Luft ausgehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nehmen Sie alles ein wenig lockerer, punkten Sie mal mit Leichtigkeit!

Beruf: Seien Sie zugänglicher für Vorschläge anderer, machen Sie einfach mit!

Fitness:Sehr empfindliche Atemwege. Packen Sie sich daher viel wärmer ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sehr begegnungsfreudiges Klima. Trotzdem nicht gleich zu ungeduldig!

Beruf: Übertreiben Sie nicht beim Feiern. Maßvoll haben Sie sicher mehr Spaß.

Fitness:Verordnen Sie sich mehr Bewegung! Abwechslung regt auch den Geist an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lassen Sie jeden Erwartungsdruck los, man kommt ohnehin auf Sie zu!

Beruf: Zetteln Sie keine Diskussionen an, lockere Unterhaltung ist angesagt.

Fitness:Nicht zu viel des Guten! Ein wenig zurückhaltender fahren Sie besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Heute gibt es sicher einen Lichtblick, Genießen Sie die gute Stimmung!

Beruf: Sprechen Sie keine Probleme an, punkten Sie mit charmantem Smalltalk!

Fitness:Ihre Motivation nimmt zu. Lassen Sie sich mit Lebensfreude anstecken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man ist neugierig und möchte reden. Also nicht gleich zu viel Druck!

Beruf: Nehmen Sie es nicht zu genau! Es darf ruhig mal improvisiert werden.

Fitness:Feiern Sie mit Verstand! Je maßvoller, desto nachhaltiger der Genuss.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie könnten heute auf Irrwege geraten. Also lieber nicht zu offensiv!

Beruf: Verzichten Sie auf Widerspruch und lassen Sie mal andere bestimmen!

Fitness:Wer sich hetzen lässt, schwächt sein Immunsystem. Immer mit der Ruhe!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Heute darf der Spaß im Vordergrund stehen. Also keine ernsten Themen!

Beruf: Alles zu ausgelassen für Ihren Geschmack? Spielen Sie tolerant mit!

Fitness:Zwischendurch Frischluft zu tanken, ist heute ein wichtiger Ausgleich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Es darf geflirtet werden. Nur nicht zu leichtsinnig, etwas seriöser!

Beruf: Sorgen Sie für anspruchsvolle Unterhaltung. Seien Sie nur geduldiger!

Fitness:Ein neuer Motivationsschub. Stecken Sie damit ruhig auch andere an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Reagieren Sie cool auf kleine Enttäuschungen, am besten humorvoll!

Beruf: Aktiver mitmachen, auch wenn Ihnen nicht danach ist. Geduld gewinnt.

Fitness:Schauen Sie nicht zu tief ins Glas, sonst könnte die Stimmung kippen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.