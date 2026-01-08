Alles zu oe24VIP
Einbrecher
Erwischt

Einbrecher-Duo nach kurzer Verfolgungsjagd gefasst

08.01.26, 10:27
Zwei Einbrecher wurden in Linz auf frischer Tat erwischt. Beide wurden gefasst, zudem wurde das Diebesgut sichergestellt.

. Zeugen alarmierten am Mittwoch gegen 17.15 Uhr: Zwei Einbrecher waren in ein Haus in der Jägerstätterstraße in Linz eingebrochen. Mehrere Streifen rückten daraufhin sofort aus. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten zwei Männer vom betroffenen Objekt über den Garten zu Fuß in den Haselgrabenweg Richtung Grollweg.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden Verdächtigen, ein 27-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 34-Jähriger aus Slowenien, gestellt und festgenommen werden. Außerdem konnten die Polizisten das Tatwerkzeug und Diebesgut sicherstellen. Die beiden Einbrecher wurden anschließend in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.

