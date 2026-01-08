Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Baum fiel auf Arbeiter: schwer verletzt
© TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER

Unfall-Drama

Baum fiel auf Arbeiter: schwer verletzt

08.01.26, 11:27
Teilen

Beim Fällen einer Buche stürzte plötzlich eine Fichte um und traf einen Arbeiter.

. Zu dem schrecklichen Unfall kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr am Fuße des Lichtenbergs in St. Georgen am Attergau.

Drei Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck, 22, 45 und 51 Jahre alt, waren in einem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Als der 45-Jährige eine Buche zum Fallen brachte, bemerkte er, dass auch eine in der Nähe befindliche Fichte Richtung der beiden anderen Arbeiter zu fallen begann. Der 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von der Fichte im Bereich des Oberkörpers getroffen. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden