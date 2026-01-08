Baum fiel auf Arbeiter: schwer verletzt

Beim Fällen einer Buche stürzte plötzlich eine Fichte um und traf einen Arbeiter.

OÖ. Zu dem schrecklichen Unfall kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr am Fuße des Lichtenbergs in St. Georgen am Attergau.

Drei Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck, 22, 45 und 51 Jahre alt, waren in einem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Als der 45-Jährige eine Buche zum Fallen brachte, bemerkte er, dass auch eine in der Nähe befindliche Fichte Richtung der beiden anderen Arbeiter zu fallen begann. Der 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von der Fichte im Bereich des Oberkörpers getroffen. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.