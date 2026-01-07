Junge Frau (22) tot in Wohnung: 29-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Der achtfach Vorbestrafte muss sich heute, Mittwoch, in einer neuen Verhandlung wegen Mordes durch unterlassene Hilfeleistung verantworten.

Der 29-Jährige muss sich erneut vor dem Landesgericht in Wien verantworten. Dieses Mal geht es allerdings um Mord wegen unterlassener Hilfeleistung. Beim ersten Prozesstermin im Juli fällte das Gericht ein Unzuständigkeitsurteil. Damals war er im selben Fall noch wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang angeklagt.

Doch die Vorwürfe gegen den Hauptangeklagten spitzten sich zu. Er soll der jungen Frau (22), die während einer Drogenparty in einer Wohnung in Favoriten am 23. Oktober 2024 gestorben war, nicht geholfen haben. Der 29-Jährige hatte ihr zuvor aufgelöstes Morphium gespritzt. Danach kippte die 22-Jährige um und verlor das Bewusstsein.

22-Jährige tot in Favoritner Wohnung: Doch Mord?

Statt sich um das Opfer, dessen Zustand immer schlechter wurde, zu kümmern, schickte er einen 19-Jährigen, der auch bei der Party Drogen genommen hatte, zur Nachtapotheke, um Naloxon - ein Gegenmittel bei Überdosierungen von Opioiden - zu besorgen. Er selbst soll sich einfach aus dem Staub gemacht haben. Die 22-Jährige starb nach dem Drogenkonsum an einer Atemlähmung.