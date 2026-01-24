Alles zu oe24VIP
Alfons Haider bei der Frack-Anprobe.
Opernball-Albtraum: ORF-Star Alfons Haider zeigt Frack-Panne

24.01.26, 09:43
Der Moderator liebt die Ballsaison, doch er zeigt, wie schnell die Kleideranprobe auch zur Qual werden kann. 

Alfons Haider, der Schauspieler und Moderator, zeigt in einem neuen Instagram-Video einmal mehr seine humorvolle Seite. In dem Clip erwacht er am frühen Morgen und erzählt seinem Stofftier Eumel von einem Albtraum: „Frack-Anprobe und ich bin nicht und nicht reingekommen“, erklärt er und demonstriert das Problem gleich selbst. Als langjähriger Opernball-Moderator hatte er sicherlich oft Träume dieser Art.

Oben ohne im Frack

Doch damit nicht genug: Im nächsten Moment steht er vor dem Spiegel und bemerkt, dass sein Hemd fehlt. „Schauen Sie nicht so, man kann ja nicht im Hemd schlafen, haben Sie schon einmal so etwas gebügelt?“, fragt er augenzwinkernd in die Kamera und sorgt damit für noch mehr Schmunzler.


 

Fans jubeln

Die Fans reagieren begeistert auf den Beitrag. In den Kommentaren schwärmen sie: „Sehr nett gemacht“. Schon nach kurzer Zeit finden sich zahlreiche Herz-Emojis und lachende Smileys unter dem Clip. Haider zeigt damit einmal mehr, dass er der geborene Entertainer ist.

