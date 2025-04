Deshalb telefonierten Musk und Modi miteinander

Der südafrikanische Tech-Guru Elon Musk und Indiens Premierminister Narendra Modi nähern sich mehr und mehr an.

Indiens Premierminister Narendra Modi hat in einem Telefonat mit Elon Musk die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen Indien und den USA im Bereich Technologie und Innovation diskutiert. Modi teilte am Freitag auf X (ehemals Twitter) mit, dass das Gespräch Themen aus ihrem früheren Treffen in Washington vertiefte und sie dabei das große Potenzial einer Partnerschaft in diesen Bereichen besprachen.

Spoke to @elonmusk and talked about various issues, including the topics we covered during our meeting in Washington DC earlier this year. We discussed the immense potential for collaboration in the areas of technology and innovation. India remains committed to advancing our… — Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2025

Das Gespräch fällt zeitlich gesehen in eine wichtige Phase, da Indien versucht, ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA abzuschließen, um sich gegen mögliche Zölle unter der US-Regierung von Donald Trump abzusichern. Zudem wird US-Vizepräsident JD Vance bald in Indien erwartet, um in wirtschaftlichen und geopolitischen Fragen zu verhandeln.

Musk, der mit seinen Unternehmen Tesla und Starlink auch in Indien Fuß fassen möchte, hat kürzlich eine Partnerschaft mit großen indischen Telekomfirmen geschlossen, um Satelliteninternet bereitzustellen. Tesla plant außerdem, in Delhi und Mumbai Showrooms zu eröffnen und stellt dort bereits Mitarbeiter ein. Nach seinem möglichen Aus in der US-Politik scheint ein Engagement in Asien nicht unwahrscheinlich