EIS-8erBahn in Wels für die Semesterferien bis 22. Februar verlängert

Am Faschingsdienstag kann man sich zum Beispiel als Pinguin verkleidet aufs Eis wagen.

Wels. Aufgrund des großen Erfolgs wird die Welser EIS-8erBahn bis 22. Februar verlängert. Über 12.000 Besucher nutzten bisher das

tägliche Eislaufangebot. Auch während der Semesterferien bleibt die Echteisfläche nun dank des Wochensponsors Welser Christkind GmbH geöffnet.

Am Faschingsdienstag gilt ebenfalls freier Eintritt –Eisläufer dürfen sich im besten Fall gerne verkleidet aufs Eis wagen. „Die große Nachfrage zeigt, wie wichtig kostenlose Bewegungsangebote für Kinder und Familien sind“, betont Geschäftsführer Peter Jungreithmair, MBA, WelserChristkind GmbH. „Die EIS-8erBahn ist längst zu einem fixen Bestandteil des winterlichen Stadtlebens geworden.“

Mit Schuh- und Helmverleih sowie kostenlosen Pinguinen als Eislaufhilfen steht einem sicheren Eislaufvergnügen nichts im Wege