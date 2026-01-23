Alles zu oe24VIP
Johannes Moser
© Getty

U17-WM-Held

Transfer! Johannes Mosers Zukunft bei Salzburg ist entschieden

23.01.26, 13:36
Teilen

Seit seinen überragenden Leistungen für Österreich bei der U17-WM blickt die Fußball-Welt auf die Zukunft von Johannes Moser. Bleibt das Juwel im Bullen-Stall? Nun ist seine Zukunft entschieden.

In der aktuellen Saison ist Moser beim FC Liefering im Einsatz und brachte es dort auf ein Tor in 13 Partien. Und er wird auch die restliche Saison beim FC Liefering verbringen, aber nur leihweise.

Red Bull Salzburg hat den mittlerweile 18-Jährigen nämlich offiziell vom Kooperationsteam Liefering verpflichtet. Bei den Bullen bekommt U17-Torschützenkönig einen Vertrag bis Juni 2030, stößt aber erst im Sommer 2026 zu Salzburg.

Transfer! Johannes Mosers Zukunft bei Salzburg ist entschieden
© RB Salzburg

"Sind von seinem Talent absolut überzeugt"

Der neue Geschäftsführer Sport Marcus Mann gibt sich erfreut: "Wir freuen uns, dass sich Johannes dafür entschieden hat, seinen Weg beim FC Red Bull Salzburg fortzusetzen, wohlwissend, dass es für ihn nach der U17 Weltmeisterschaft einige internationale Interessenten gegeben hat. Wir sind von seinem Talent absolut überzeugt, werden ihm deshalb die nötige Zeit zur Entwicklung geben und keinen Druck ausüben."

"Der Wechsel zum FC Red Bull Salzburg ist für mich ein großer Schritt und eine tolle Chance, der ich mit viel Freude entgegenblicke. Ich freue mich auf die kommenden Monate und bin bereit, alles für den Verein zu geben, um erfolgreich zu sein", so Moser selbst.

