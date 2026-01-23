Alles zu oe24VIP
Vinicius Jr.
© APA

Zuletzt unglücklich

Milliarden-Deal: Nächstes Hammer-Angebot für Vinicius Jr.

23.01.26, 13:08
Unter Trainer Xabi Alonso hat Vinicius Jr. seinen Abgang mehr als nur in den Raum gestellt, unter Alvaro Arbeloa scheinen die Wogen wieder geglättet. Doch im Hintergrund arbeiten Scheichs erneut an einer Verpflichtung, die über eine Milliarde Euro kosten würde.

Davon berichtet der Transfer-Experte Ben Jacobs. Ein Jahresgehalt von 250 Millionen Euro steht im Raum, bei einem Fünf-Jahres-Vertrag. Sein Arbeitspapier in Madrid läuft noch bis 2027 - eine Ablöse würde in diesem Sommer also auch dazu kommen.

Die Gespräche rund um eine Verlängerung stocken bei den Königlichen schon länger, ein absoluter Bomben-Transfer könnte sich also ankündigen. Im Jahr seit dem letzten Angebot an Vini Jr. soll der Kontakt zu Ah-Ahli nie abgebrochen sein.

Streikt der Brasilianer im Hintergrund oder sogar offen weiter, könnte auch Real zu einem Transfer gezwungen werden. Wohl auch deshalb liegt einiges an Druck auf den Schultern von Arbeloa und der aktuellen Saison.

